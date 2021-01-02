İbrahim Tatlıses'ten "Fırat" türküsünü dinliyorum...

"Şu Fırat'ın suyu akar derindir, / Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir, / Daha gün görmemiş taze gelindir / Söyletmeyin beni anam yaram derindir / Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar / Körolası zalim Fırat ocaklar yıkar / Ahbaplarım gelmiş ağıtlar yakar / Söyletmeyin beni anam yaram derindir."

Bugün açılışı yapılacak olan Kömürhan Köprüsü'nün üzerinden geçtiği Fırat, böyle bir şeydi eskiden... Sevgili Yavuz Donat 9 Mayıs 2004'te eski Kömürhan Köprüsü'nün hikayesini şöyle anlatmıştı:



Yavuz Donat anlatmıştı

- "Fırat" Malatya Torosları'nın Doğu ucunda bir "boğaza" girer. Burası "Doğu Anadolu'nun en uzun boğazıdır." "Yüz kilometreden" uzundur. İşte bu boğaz "Kömürhan boğazıdır." Kömürhan boğazı "yıllar yılı" geçilememiş. Bazen "yüzerek" aşılmış. Bazen "sal" ile. "Kelek"le. İnsanlar boğulmuş, hayvanlar telef olmuş. Ve Cumhuriyet, 1937'de, "uğruna türküler yakılan" Kömürhan Köprüsü'nü yapmış. Açılışını İsmet İnönü yapmış. Köprüye "Kömürhan" tabelası asılmış. Altına da parantez açılmış, "İsmet Paşa" yazılmış.



Yeni köprü

Gelelim bugün açılışı yapılacak olan Kömürhan Köprüsü'ne... Yapımında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yani yaklaşık 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, bugün açılıyor. Kömürhan Köprüsü, 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sıradaymış. Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.



Erdoğan her şeyi değiştirdi

Artık eski türküyü ne kadar severek dinlersek dinleyelim, Zalim Fırat'ın artık dizginlendiğini ve ocaklar yıkamayacağını biliyoruz. Bu dönemde gerçekleştirilen eserleri düşününce, aslında bunlar için de bir türkü yakılması gerektiği ortaya çıkmıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ne kadar değiştirdiğinin bir kanıtı da işte bu köprüdür. Acaba yabancılar Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bizlerden daha mı gerçekçiler?



Atatürk'ten bu yana

Fransız gazeteci Merchet, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor" ifadesini kullanmış. "Erdoğan çoğunluğu arkasına aldığı için bu kadar güçlü" diyen Merchet, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana hiçbir Türk liderin ülkeyi bu denli derinlemesine değiştirmediğini vurgulamış.