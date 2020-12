2020'yi ileride tabii ki salgınla ve buna ilişik sayısız mutsuzluklarla hatırlayacağız. Ama her şey karamsar olmamızı gerektirmiyor. Bu yıl beni etkileyen mutlu olaylardan biri Fatih Terim'in bütün engellemelere rağmen Arda Turan'ı Galatasaray futbol takımına almasıydı. Geçmişi başarılarla dolu bu sporcu, son dönemde adeta boşlukta gibiydi. Açıkçası ziyan olmak üzereydi... Ama Fatih Terim, Arda Turan'ın kaderine yeniden yön verdi. Ve şimdi Arda Turan yine her maçta gol atan parlak bir futbolcu konumunda.

Babacan ve Davutoğlu

Ancak kişilerin önünde ufuk açılmasına dönük her girişim aynı sonucu vermiyor. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan başbakanken Ali Babacan'ı, cumhurbaşkanıyken de Ahmet Davutoğlu'nu siyasetin zirvelerine taşıdı. Ali Babacan ekonominin egemeni oldu, Ahmet Davutoğlu da başbakanlığa geldi. Ne var ki bu iki isim de şimdi Erdoğan'ın altını oymaya çalışıyor ve eskisi gibi iktidar sahibi olmaları da mümkün değil. Anketlerdeki sonuçlar onları şimdiden yere seriyor.



Ve Binali Yıldırım

Babacan ve Davutoğlu gibi iki iyi olmayan örneğe karşı bir de Binali Yıldırım gibi seçkin bir isim var karşımızda. Üstlendiği her görevi hakkıyla yerine getiren ve son olarak üstlendiği başbakanlığı da hakkıyla yerine getiren Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Belli ki durum ne olursa olsun Binali Yıldırım'dan bir Babacan veya Davutoğlu çıkarmak mümkün değildir. Hatta Erdoğan'ın "Kardeşim" diyerek cumhurbaşkanlığını verdiği bir Abdullah Gül de çıkmayacaktır Binali Yıldırım'dan...

Evet... 2020 yılına veda etmek üzere olduğumuz bu günlerde insanlar ve olaylar arasında dolaşmayı denedim...