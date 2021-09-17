Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır" şeklindeki açıklaması gerçekten heyecan verici.

Şu anda Türkiye'nin yurtdışında 40 bin askeri var.

Bu bir ülke için uluslararası çaptaki değerlendirmelere göre önemli bir ölçü.

Düşünün ki Libya'da da, Azerbaycan'da da, Somali'de de varız.

Türkiye'nin global ölçekteki çıkarlarına aykırı davrananlara karşı ciddi bir silahımız var.

Ayrıca geçmişte hiç hatırlamadığınız ölçüde yerli silah sanayii gelişiyor.

Türkiye'de üretilen savaş araç ve gereçleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmekte.

Yani yeni Türkiye bu açıdan da eskisinden farklı.



NÜKLEER ENERJİDE DE VARIZ

Bu arada Türkiye'nin nükleer enerji üretimi aşamasına gelmesi de ayrı bir özellik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'daki yeni aşamayı bütün dünyaya duyuruyor.

Bu şekilde Türkiye de dünyanın nükleer enerji üreten ülkeleri arasına girmekte.

Altyapı yatırımlarına gelince, bunun artık görmezden gelinmesi imkânsız.

Daha ötesi var mı?

Çanakkale'deki asma köprü, dünyadaki benzerlerinin en büyüğü oluyor.

Eskiden demiryolu yolculuğu dediğimiz zaman, mesela Ankara-İstanbul arası 12-14 saat sürerdi.

Konya ile Ankara arasında sadece otobüs vardı.

Oysa şu anda Türkiye'de bütün önemli kentlerin arasında hızlı tren seferleri var.

Bu arada Türk Hava Yolları'nın dünyanın en büyükleri arasında bulunduğunu da unutmayalım.



RAKAMLAR HEYECANLANDIRIYOR

Yeni Türkiye'den bahsederken ihracat rakamları, üretim rakamları hepimizi heyecanlandırıyor.

200 milyar doları geçen ihracat, dünya çapındaki bir başarının işaretidir.

Bütün bunları hatırladığımız zaman, Türkiye'nin 2023'ten sonra neleri başaracağını görmemek mümkün değil.

Yeter ki Türk olmakla iftihar edelim... Yeter ki kendimizden utanmayalım.