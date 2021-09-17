Mehmet Barlas | Daha büyük, daha güçlü Türkiye
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
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Haşmet Babaoğlu | Konut, insan, zaman... 16.09.2021 | 12:48
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Mehmet Barlas | Vazgeçilmez değerimiz laiklik 16.09.2021 | 12:42
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Mehmet Barlas'ın 17.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...