Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskisinden farklı bir ülkeyle karşılaşacaktır.

Birincisi, Amerika korku içindedir.

Bu korku, diplomasi tarihinde görülmemiş bir olaya sebep olmuş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelecek devlet başkanlarına aşı zorunluluğu getirilmiştir.

Böyle bir uygulama tarihte ilk defa yapılmaktadır.

İkincisi, gerçekten de Kovid-19'dan ölüm vakaları çeşitli eyaletlerde tırmanmaktadır.

Bu arada Amerikalı uzmanlar da aşı konusunda birbirini tutmayan demeçler veriyorlar.



'ABD BÖYLE GİDERSE YOK OLUR'

Amerika'yı eskisinden farklı kılan bir diğer korku, Başkan Biden kaynaklıdır.

Yetenekleri çok tartışmalı olan Biden, aldığı kararlarla Amerika'yı istikrarsızlığa sürüklemektedir.

Geçen hafta eski Başkan Trump, bir televizyon söyleşisinde "Amerika böyle yönetilirse 2-3 sene içinde yok olur" demiş.

İşin daha garibi, Trump'ın bu sözlerini spiker kesmiş ve söyleşi durdurulmuş.

Ancak Trump'a sansür uygulanmasını zaten seçim kampanyası sırasında sosyal medya araçlarında gördük.



TÜRKİYE İSTİKRARLI BİR ÜLKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunacağı önerilerin özü bellidir.

Erdoğan, 5 daimi üyeli 10 kişilik Güvenlik Konseyi yerine 20 daimi üyeli Güvenlik Konseyi'nin daha adil, daha barışçı bir düzen kuracağını önermektedir.

Ancak biliyoruz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında Rusya gibi, Çin gibi, Amerika gibi birbirine düşman görünen ülkeler var.

Yani Erdoğan'ın önerisinin kabul edilmesi fazla mümkün görünmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün kalacağı New York'ta Birleşmiş Milletler binası karşısındaki Türkevi'ni de açacak.

Cumhurbaşkanı'nın, ziyaretini bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüğü zaman derin bir nefes almasını bekliyoruz.

Çünkü Amerika'yı altüst eden bu endişelerden hiçbiri Türkiye için söz konusu değil.

2023 Haziran'ına kadar istikrarlı, gelişen bir ülkedir Türkiye.