Meteoroloji yönetimi günlerdir İstanbul'a kar uyarısında bulunuyor. Bu satırları yazdığımız ana kadar kar yoktu, ama galiba gece olacakmış. Hep geçmiş günleri düşünüyorum.

1986 yılında Davos toplantılarını izliyordum. Dağda yürürken ayağım kaydı, bacağım kalçadan kırıldı. Gece hastaneye yattım. Bir hafta sonra da eve gelmek üzere uçağa bindim. Ama eve ulaşmak mümkün değildi.

İstanbul belki de yüzyılın en büyük soğuğunu yaşıyordu. İstinye tepesindeki evimizin her yeri karla kaplanmıştı. Eve ancak tahterevalli sırtında dört kişinin taşımasıyla çıkabildim.

Dediler ki, bu çok büyük bir soğuk. Oysa 1954 ya da 55'i hatırlıyorum. İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçenler bile vardı. Karadeniz'den kopan buzlar Boğaz'ı bir buz yolu haline getirmişti.



MASAL GİBİ GELİYOR

Bütün bunları hatırlarken aklıma ilkokuldan liseye kadar okuduğum Ankara yılları geliyor. Şimdiki gibi gökdelenler, otobanlar Ankara'da yoktu. Soğuk bir kış günü sıcaklık -18 ile -22 arasında değişirdi. Kazayla burnunuzu cama dayasanız anında yapışırdı. Ve o havada hepimiz yürüyerek okullarımıza giderdik.

Şimdiki kuşak bütün bunları masal gibi dinliyor. İstanbul'da metro var, Ankara'da da var. O zaman bunların hiçbiri yoktu. Ama daha da eskiye mesela 400 bin yıl geriye dönersek, dünyanın güneşe olan mesafesi değişince kutuplar erimiş, buzlar okyanuslara inince sular yükselmiş. İngiltere'de timsahlar varmış. Yeni Zelanda'ya falan insanlar Asya'dan yürüyerek giderlermiş. Yani dünya o günleri de gördü.

Şimdi ise biz herkesi ilgilendiren bu konulardan ziyade Millet İttifakı'nın başkan adayı kim olacak ya da teröristbaşı Gülen acaba yerine kimi bırakacak diye düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin iklimi geçmişe benzese de siyaseti dünden çok farklı.



DOĞANIN GERÇEĞİ

Eski siyaseti yine çocukluğumla karşılaştırarak hatırlıyorum. Mesela bugün cumhurbaşkanlarının makam otomobili Mercedes Maybach. 1950 yıllarda en sükseli makam arabası Meclis Başkanı Refik Koraltan'ın kullandığı 18 silindirli Packard'dı.

1960'lı yıllarda Refik Koraltan'ı Yassıada'da yargılanırken izledim. Packard'ı da İstanbul Sirkeci'de dolmuş olarak buldum. Bir keresinde Taksim'den Sirkeci'ye o arabayla gittim.

Evet hayat böyle karmaşık şeylerden oluşuyor. Kimi Bill Gates'in servetiyle, kimi de Türkiye'deki bakanların makam araçlarıyla uğraşır. Bu arada devran döner ve bütün araçlar eskirken insanlar da yaşlanıp yok olurlar. Doğanın gerçeğini hiç unutmayalım.