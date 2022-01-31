Önümüzdeki dönemde yoğun bir seçim kampanyası olacağı kesin. MHP kampanyayı şimdiden başlattı. Toplantılarında hangi MHP'li sözcünün hangi bölgede ağırlık koyacağı kararlaştırılıyor. Bu arada MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı adına hiç boşluk bırakmayacak şekilde etkili demeçler veriyor.

Açıkçası AK Parti seçim atmosferine MHP kadar erkenden ve hızla girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il toplantıları bir takım görev dağılımlarına dayanıyor. Ancak AK Parti henüz seçim heyecanını tam anlamıyla yaşamıyor. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam olarak düğmeye basıp Türkiye'yi bölüm bölüm harekete geçirecek. Kabul edelim ki kolay bir seçim olmayacak.

Erdoğan nefreti, kurulmuş ittifakların içinde paylaştırılmaya çalışılıyor. Bu ittifakın sayısal olarak en büyüğü ama manevi açıdan en küçüğü Cumhuriyet Halk Partisi. HDP bu açıdan CHP'den daha fazla etkili. Ve konuşmalardan anlaşıldığına göre kapatılmaya da hazırlar. Ama bu duygu onları hiç yavaşlatmıyor.

Erdoğan'a ihanet edenler ise kendi minyatür particiklerinde bir şeyler söylüyorlar. Ama o söylediklerinin %10'u seçmenin kulağına bile varmıyor.

Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar. Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak.

Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor.