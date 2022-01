Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın atanması, bundan sonra hukuksuzluğa karşı daha az hoşgörülü olunacağının işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girdiği günden beri Bekir Bozdağ onun yanında olup hiçbir konuda tavizkâr davranmamış ve partisinin görüşlerini en sert tonda dile getirmiştir.

Bu durum, siyasetin geleceğini de ilgilendiriyor.



HAKARET, SİYASET DEĞİL

Özellikle muhalefet sözcülerinin kural dinlemez davranışları nedeniyle sonuçta adliye devreye girmektedir.

En son Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan 250 bin liralık tazminat davası gündemdedir.

Bu arada bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyi siyaset yapmak zanneden kadının tahliye talebi de reddedilmiştir.

Hepimiz bu sert ortama hazırlıklı girmeliyiz.

İkili konuşmalarımızda muhataplarımız genellikle Türkiye'deki tüm aksaklıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamaktan zevk alıyorlar.

Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı hizmetler bunların umurunda değil.

Nitekim Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yıkılan evler yeniden inşa edilip sahiplerine dağıtılırken buna ilgi bile duymuyorlardı.



MUHALEFETTE ÇABA YOK

Bu arada Cumhurbaşkanı'nın gündeminde çok önemli dünya sorunları var. Örneğin, Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Şubat ayında da Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyaretleri var.

Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı'nın her an Türkiye gelmesi ihtimal dahilinde.

Türkiye'de siyaset hem zorlaşıyor hem de kalitesi artıyor.

Ama ana muhalefette bu tempoya uyum sağlama konusunda en ufak bir çaba yok.

Ana muhalefetin gündemindeki en önemli sorun, İmamoğlu'nun hangi doğal afette hangi balığı yiyeceği.

Sonuç olarak Bekir Bozdağ'ın siyaset ve hukuk alanına olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz.