Telefonla ya da başka yolla Putin'e ulaşıp Ukrayna'daki Rus ordusunu durdurma çabaları artık gülünç hale geldi. Şunu anlamak lazım ki Putin, Rus ordusunun 44 milyon nüfuslu çok büyük bir devleti esir alabileceğini dünyaya gösteriyor. Olayın çapı o kadar büyük ki telefonla Putin'e ulaşmak ve Rus ordusunu durdurmaya çalışmak sadece abesle iştigaldir.



BİDEN YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR

Hele Amerikan Başkanı Biden'ın yaptığı gibi televizyonlara çıkıp Putin'e ağzına geleni söylemek yangına körükle gitmiş olmaktan başka işe yaramıyor. Amerika'nın NATO'yu Rusya'ya karşı yeniden örgütlemeye çalışması da sonuç vermiyor. Yani Putin'e saygısızlık ve hakaret barış getirmeyecektir.



DÜNYA NATO'DAN İBARET DEĞİL

Bu arada Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin Rusya'ya karşı doldurulmaları barışa değil gerginliğe hizmet edecektir. Anladığımız kadarıyla Putin çok kararlıdır. NATO'cuların ihtiyacı olan şey ise gerçekçiliktir. Dünya sadece NATO ülkelerinden müteşekkil değil. Ayrıca Pakistan'ın da, Hindistan'ın da atom bombaları olduğunu unutmayalım.

Veya Çin'in toprakları içinde 100 milyon civarında orta sınıf vatandaş olduğu da bir gerçektir.



RUSYA İLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Bütün bunları ciddi biçimde hesap edip ondan sonra sahneye çıkmak lazım. Ama Biden'ın yaptığı gibi Putin'e hakaret etmek sadece aymazlıktır.

Biz Rusya ile bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Ticaretimiz, ihracatımız ve çeşitli alanlardaki işbirliğimiz devam edecek. Bunları asla unutmayalım.