Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma Avrupa'daki yeniden yapılanmanın son işaretlerini verdi. Buna göre Rusya'nın egemenlik alanlarında artık başka kimse söz sahibi olmayacak. Sadece çatışma nedeniyle arada kalmış insanların kurtarılmaları söz konusu olacak.

Bir gerçeği kabul edelim; NATO artık sadece Rusya'yı hedef alan bir örgüt değil. NATO Amerikan güdümlü ve özellikle Batı Avrupa'nın vurucu güçlerini simgeleyen bir savunma örgütü. Ancak bu açıdan Ukrayna konusunda NATO, figüratif rol bile oynamadı.

Rusya'ya gelince, belli ki bu ülke ordusuyla, örgütü ile Avrupa'dan farklı bir güç merkezi. Putin'i hafife almak mümkün değil. Gerek geçmişi gerekse bugünü, Putin'in Avrupa devlet adamları içinde farklı bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik nükleer güce sahip bir ülkenin lideri. Putin bu nükleer gücü kullanır mı bilinemez. Ancak bazı ülkeler, mesela İngiltere ve Fransa yeni Avrupa'da nükleer güç rolünü oynamaya çalıştıkları taktirde karşılarında Putin'i bulacakları kesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna probleminde bütün iyi niyetiyle varlığını ortaya koydu. Sonuçta sığınmacıların işi kolaylaştı. Ama bilelim ki Ukrayna Rusya'nın etki alanında bir bölge. Yani çok dikkatli olmak lazım.

Yeni dünya düzeninde Türkiye acaba Avrupa birliği üyesi olacak mı?

Veya yeni dünya düzeni içinde Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türkleri'nin haklarını kabul edecek mi?

Bütün bu sorular sırada bekliyor.

Özetle biz Türkiye olarak barıştan yanayız. Ukrayna'da, Rusya'da bizim için dokunulmazlıkları bulunan ülkelerdir. Bunun böyle olduğunu tüm dünyaya defalarca anlattık. İnşallah anlamışlardır.