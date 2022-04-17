Rusya, amiral gemisi Moskova'nın batırılmasının intikamını Ukrayna'nın Kiev şehrinden aldı.

Dün bütün gün bombalanan kentte çok sayıda sivilin öldüğü söyleniyor.



SIRPLARDAN RUSYA'YA DESTEK

Bu arada Sırbistan'da Rusya lehine gösteri vardı. "Ruslar ile Sırplar kardeştir" sloganıyla gösteri yapan Sırplar, bütün gün Moskova'yı desteklediler. Yani bölgedeki gerilim artarak devam ediyor.

Gerilim arttıkça da ekonomik kriz tüm dünyada derinleşiyor. Artık kıtlık hayatımızın bir parçası oldu.



BEYAZ TÜRKLER NİYE MUTSUZ?

Dün internette Beyaz Türkler ile AK Parti seçmenleri arasındaki tartışmalara rastladım. "Beyaz Türk" kavramı, rahmetli Ufuk Güldemir'in ürettiği, günümüzdeki sınıf ve siyasi davranış farklarını vurgulayan bir deyim.

AK Parti seçmenlerine göre, Tayyip Erdoğan bugün ülkeyi yönetmeyeceğim dese ülkeyi yönetecek kişi bulmak çok kolay değilmiş.

Beyaz Türklere göre ise Tayyip Erdoğan'ın en büyük zaafı, Türkiye'yi dünyadan kopartmasıymış. Kendi yörüngesinde bir ülke olan Türkiye'nin artık Batı'nın sevgisini ve ilgisini çekmemesi onları çok rahatsız ediyormuş.



BATI'NIN UYDUSU OLMUŞLAR

AK Partili seçmenlere göre, eski Türkiye'yi temsil eden Beyaz Türkler, Batı ülkelerinin uydusu olarak yaşamaya alışmışlar ve bu aşağılık kompleksinden kurtulamıyorlarmış. Erdoğan'ın temsil ettiği Türkiye ise asla uydu olamazmış.

Beyaz Türkler yapılan yatırımlara alışkın değillermiş. Köprüler, yollar, hızlı trenler falan Beyaz Türklerin kafasını karıştırıyormuş.

Özellikle Yenikapı'dan binip Boğaz'ı geçerek kendini Üsküdar'da bulan Türkler, sanki Türkiye'nin dışındaki bir dünyayı temsil ediyorlarmış.



KILIÇDAROĞLU'NUN MİSYONU

Ayrıca AK Partili seçmene göre, Deniz Baykal'ın yerine getirilen Kılıçdaroğlu, yeni bir Türkiye'nin inşası için değil eski Türkiye'ye dönüşü gerçekleştirmek için bu göreve getirilmiş.

Beyaz Türklerde argümanlardan ve fikirlerden daha çok Tayyip Erdoğan nefreti ön plana çıkıyor.

Ve bu tartışma böyle yıllardır uzayıp gidiyor. Sizce hangi taraf haklı?