Rusya Lideri Putin, yaptığı açıklamalarda Ukrayna'daki askeri harekâtın gerekçesi olarak bu ülkede Ruslara dönük soykırım benzeri uygulamaların olduğunu söyledi.

Putin, "Amacımız Ukrayna'daki Rusların hayatlarını güvenceye almaktır" dedi.



9 MAYIS TARTIŞMASI

Bu açıklamalardan, bundan sonraki çatışma odağının Ukrayna'nın doğusu olacağı anlaşılıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu, bu savaşın 9 Mayıs'a kadar bitip bitmeyeceği.

Putin'in 9 Mayıs'ta yapacağı konuşmanın bir zafer ve savaşı bitirme konuşması olması bekleniyor. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği askeri harekâtı çeşitli ülkeler kendi üsluplarınca protestoya devam ediyor. En son Varşova'da Rus diplomatların kullandığı bir yerleşkeye el konuldu.

İnsan sebepli savaşlar ve kıtlıklar yetmezmiş gibi doğal afetler de devam ediyor. Bu arada Filipinler'deki tropik fırtına çok sayıda ölüme ve kayba sebep oldu.



AŞILARDAN SİNEK ÇIKTI

Dünya gündemindeki gelişmeler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi de İspanya'daki 800 bin doz aşıda sinek çıkmış olması.

Sinek çıkan aşılar çöpe atıldı ama tabii bu sinekli aşılardan kaç kişinin olduğu merak konusu.

İlaç devlerinin servetlerine servet katan aşıların tartışması bitecek gibi durmuyor. Daha önce de içinden paslanmaz çelik çıkan bu aşıların içeriklerinde kim bilir başka neler var?



ABD'DE METRO SALDIRISI

ABD'de New York Metrosu'nda gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle 16 kişi yaralandı. İkiz kule saldırılarını hatırlayan New York'lular büyük panik yaşadı

Her saldırıda olduğu gibi saldırganın "yalnız bir kurt" mu yoksa bir "terör örgütü" üyesi mi olduğu tartışılıyor.

Ara seçimin yaklaştığı Amerika'da bu tip provokasyonların çoğalarak artacağı tahmin ediliyor.



6'LI İTTİFAKIN BAĞLANTILARI

İç politikaya gelecek olursak, 6'lı koalisyonun dış bağlantıları herkesin merak konusu. İmzaladıkları bildirinin bir büyükelçiye onaylatılıp onaylatılmadığı hâlâ tartışılıyor.

Devlet Bahçeli önceki günkü grup toplantısında 6'lı koalisyona değindi. Aralarındaki aday anlaşmazlığını Batılı güçlerin henüz karar vermemesine bağladı. Anlaşılan bu tartışma da seçimlere kadar devam edecek.