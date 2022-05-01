Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti hem Arap hem de dünya basınında hayli yankı buldu.

Yeni bir dönemin kapılarının aralandığı söylenen haberlerde ziyarete geniş yer verildi.



İLİŞKİLER DÜZELİYOR

Mesela Riyad gazetesi, ilk beş sayfasını bu ziyarete ayırdı. Cidde'deki Es Selam Sarayı'nda, Kral Selman ve Veliaht Prens'in Erdoğan'la fotoğrafları yer aldı.

Reuters haber ajansı ise Suudi Arabistan ziyaretinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'yle de düzelen ilişkilere dikkati çekti.

Sonuç olarak Körfez ülkelerinin, Amerikan ve İngiliz hegemonyasından kurtulması en büyük hayalimiz. Sanırım gelişmeler bu yönde.



ORTALIK FENA KIZIŞACAK

Amerika ve özellikle Avrupa basında Rusya'ya karşı seslendirilen aleyhte yayınların ve daha önemlisi Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının Putin'i sinirlendirmeye başladığı söyleniyor.

Aynı kaynaklara göre önümüzdeki günlerde Rusya, Ukrayna'ya çok büyük bir saldırı planlıyor. Batı kamuoyunun tam aksine Putin'in Rusya'daki algısı yumuşak adam olduğu yönünde.

Putin, Rusya'da kendini destekleyenler tarafından yeterince sert olmadığı için eleştiriliyormuş. Anlaşılan ortalık daha da kızışacak.



YUNANİSTAN'LA YENİ KRİZ

Bu arada Türkiye ile Yunanistan'ın arası bir kere daha açıldı.

Türkiye, yapılacak ortak askeri manevralardan, Yunanistan'ın tatbikat metninde kullandığı uygunsuz ifadeler yüzünden çekildi.

Ne yazık ki Yunanistan da Ukrayna gibi bir vekâlet savaşının odağı olma yolunda hızla ilerliyor.



TRABZON 38 YIL SONRA ŞAMPİYON

Son olarak, bugün Türkiye'de Trabzon günü. En yakın rakibiyle arasında 9 puan fark bulunan Trabzonspor, dün Antalyaspor'la oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etti. Bu sevinci yaşamak için taraftarlar akın akın Trabzon'a geldi. Ve Trabzon'un 38 yıllık hayali gerçek oldu. Tüm futbolseverler ve TV yorumcuları, Trabzon'un bu başarısının hak edilen bir zafer olduğunun altını çizdi. Biz de Trabzonspor'u ve tüm dünyaya dağılmış Trabzonluları kutluyoruz.