Bayramı geride bırakırken Kovid'li Türkiye de geride kaldı. Türkiye'de bayram günleri Kovid'den vefat edenlerin sayısı 10'un altına düştü.



KOVİD POLEMİĞİ BİTMEDİ

Ancak Kovid tartışması hâlâ devam ediyor. Hastalıktan ölen sayısının 1 milyonu geçtiği Amerika'nın Dışişleri Bakanı da koronavirüs kaptı.

Bazı odaklar hâlâ yasaklar kalkmasın diye elinden geleni yapıyor.

Çin'in durumu ise ürpertici. Şanghay'da 25 milyon kişi evlere hapsedilip açlığa mahkûm oldu.

İlginç bir şekilde Çin, salgının ilk günündeki heyecanını yaşamaya devam ediyor.



PUTİN ZAFERE HAZIRLANIYOR

Bayram geçti ama Ukrayna Savaşı bütün şiddetiyle sürüyor.

Rusya, yapılan tehditlere tehditlerle cevap veriyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanı, "Ukrayna'ya silah götüren araç hedefimizdir" diye açıklama yaptı.

Putin ise 9 Mayıs'taki görkemli gösterinin hazırlığını yaptırıyor. Muhtemelen zaferini ilan edecek.



TÜRKİYE TURİZM ÜLKESİ

Bayramda Türkiye milyonu aşkın turist ağırladı. Düşünün ki Turgut Özal başbakan olduğunda yani 1983'te Türkiye'deki toplam turistik yatak sayısı Yunanistan'ın Girit'inden daha azdı. Ama Özal, sahilleri ekonomiye açınca Türkiye turistik oteller ülkesi oldu.

Bu hamleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da devam ettirdiği için artık turizm Türkiye'nin ana gelir kaynaklarından biri.

Bu açıdan yazın da iyi geçmesi bekleniyor.



PARTİCİLİK OYNUYORLAR

Türkiye son dönemlerin en önemli ve en dramatik seçimine hazırlanıyor. Muhalefet cephesinde durum karışık.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderliğini Meral Akşener kabullenmekte zorlanıyor.

Bu arada Erdoğan'ın mevki verdiği isimler de particilik oynuyorlar ama hiç oyları yok.



AK PARTİ KENETLENDİ

AK Parti'de ise saflar kenetlenmiş durumda ama bu yeterli değil. Çok çalışmak ve kadroları yenilemek gerekiyor.

Mesela dün konuştuğum Mehdi Eker, Diyarbakır'da 1000 kişilik bir yemek davetinin ev sahibiymiş. Evet bu hava içinde seçimler yaklaşıyor.