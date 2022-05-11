Rusya'da yapılan Zafer Günü gösterileri ertesinde Ukrayna'nın Odessa liman şehrine bombalı saldırı yapıldı. Odessa Limanı, Karadeniz'in önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Ayrıca bilindiği gibi Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl merkezlerinden biri.

Mevcut durumda Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan tek kapısı olan Odessa'nın kaderi bir zamandır herkesin merak konusu. Odessa'nın Ukrayna'ya mı bırakılacağı yoksa Rusya tarafından işgal mi edileceği henüz belli değil. Rusya'nın Odessa'yı işgal etmesinin bardağı taşıracak son damla olacağını iddia edenler de var. Her halükârda bu bombalamalar dünyadaki gıda fiyatlarını daha da artıracak.

Yapılan açıklamalara ve yollanan silahlara bakarsak Ukrayna'daki savaş yakın zamanda bitecek gibi durmuyor. Ne yazık ki yeni bir Afganistan veya Suriye ile karşı karşıyayız. Yıllar sürecek bir vekâlet savaşına şahit olacağız.



DÜNYA FOKUR FOKUR KAYNIYOR

Bu arada Filipinler'de yapılan 67 milyon kişinin katıldığı seçim sonucunda iktidara, "son diktatör" Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr. geldi. Bu sonuç, ülkenin Çin'e yaklaşması olarak yorumlanıyor. Her ülkede siyaset artık "küreselci" ve "milliyetçi" olarak kutuplaşmış durumda. Filipinler'in bu iktidar değişiminden sonra nasıl konumlanacağını da göreceğiz.

Sri Lanka'da siyasi rekabet vahşete dönüştü, karşıt taraflar birbirlerinin evini yakıyor.

Haiti'de bir otobüse yapılan saldırı sonucu 8 Türk turist de rehin alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olayın takip edildiğini söyledi.

İngiltere'de 96 yaşındaki Kraliçe, tahta geçtiği günden beri ilk defa parlamentonun açılışına sağlık gerekçesiyle katılmadı.

Anlayacağınız dünyanın dört bir yanında kazan kaynamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de dünyada sular durulmayacak gibi görülüyor.



BAHÇELİ'DEN IRKÇILIK TEPKİSİ

İç siyasetin ana gündem maddelerinden bir tanesi olan sığınmacılar konusunda ise Devlet Bahçeli tavır koydu. "Sığınmacılar bugün misafir, yarın komşumuz olacak" diyen Bahçeli artmakta olan yabancı düşmanlığına da sert bir dille karşı çıktı.

Bu açıklama, Cumhur İttifakı ortakları arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını da yalanlamış oldu.