Dün Moskova'da Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Putin'in yaptığı konuşma bütün dünyada ilgiyle izlendi. Putin'in konuşmasından çıkan sonuçları özetleyelim...



GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMIŞ

Rusya eski Rusya değil. Rusya, Sovyetler Birliği'nin yaşadığı olumsuz maceralardan büyük dersler çıkarmış. Örneğin, Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın başında olayları uzaktan izlemeyi tercih etmişti. Almanya ile Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanları Molotov ve Ribbentrop, Berlin'de anlaşma imzalamışlar ve böylece Sovyetler Birliği Nazizm'e seyirci kalacağını açıklamıştı. Sonuçta Nazi orduları, Rusya'yı işgal ettiler ve Moskova'ya kadar geldiler.



TÜM GÜÇ KENDİSİNDE

İşte Putin, 27 milyon Rus'un ölümüyle sonuçlanan bu aymazlığı terk ettiğini açıklayıp "NATO, Ukrayna üzerinden Rusya'yı tehdit ederken ve Donbas'ta Ukraynalı Naziler, Rusya'ya karşı ırkçılık yaparken seyirci kalmadık" dedi. Yani Ukrayna Savaşı'nın gerekçesini açıkladı.

Dünkü konuşmadan sonra Putin, artık eski Putin değil. Rusya'nın tüm gücünü kendisinde toplayan ve Rusya'yı tehdit edenlere mukabele edeceklerini hatırlatan bir Putin var.

Yeni Putin, "Biz barış yanlısıyız ama her şeye evet demeyeceğiz" diyor.



RUSYA'DAN NÜKLEER TEHDİT

Bu arada Rusya'nın uzaydan sorumlu yetkilisi, "Elimizdeki nükleer silahlarla tüm NATO müttefiklerini yarım saatte yok edebiliriz" tehdidinde bulundu.

Bütün bunlar devam ederken Batı'nın "Putin battı, Rusya bitti" kampanyası, ekonomik yaptırımları ve Ukrayna'ya silah yardımları tam gaz devam ediyor. Ancak bunlardan Rusya'dan daha çok başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler etkileniyor. Dünya ekonomisi krizin, Avrupa ekonomisi ise çöküşün eşiğinde.

Kısacası, 9 Mayıs'ta Putin zafer veya barış ilan etmedi ama güç gösterisi yaptı.