Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi sırasında polisin saldırması sonucu gazetecinin tabutu yere düştü. Bu sahneler kameralardan tüm dünyaya yayıldı ve büyük tepkiyle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı bile muhabirin öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu. İsrail sanki, "Ukrayna Savaşı'nı bırakın, bana bakın, dünyada bir gerilim varsa bunun merkezi benim" demeye çalışıyor.



GÜRCİSTAN DA KARIŞABİLİR

Bu arada Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesi, Rusya'ya katılmak için referandum kararı aldı. Devlet Başkanı Anatoli Bibilov, "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe uygun olarak referanduma gidileceğini" söyledi. Yani artık Güney Osetya, bölgede yeni bir savaş cephesi olmaya aday konuma geldi.



TÜRKİYE, NATO'YA 'DUR' DEDİ

Rusya, savaş cephesi sayısı konusunda bolluk içinde. NATO'ya katılmak isteyen Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada "Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin sonuna kadar karşı çıkmayacağını ümit ettiğini" söyledi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu iki ülkenin NATO'ya girmesine olumsuz baktığını açıklamıştı.

Özellikle İsveç'in PKK'ya verdiği desteğin altını çizmişti. Tüm dünyada gerilimi artıracak bu gelişmeye Türkiye "dur" demeli. Artık bu gücü var. 1980'lerde yaşamıyoruz.



AÇLIK KRİZİ DÜNYAYI ETKİLİYOR

Açlık ve gıda krizleri tüm dünyayı etkiliyor. Amerika'da bebek maması sıkıntısı yaşanırken Hindistan buğday ihracatını yasakladı. Tedarik zincirinin kırılması tüm dünyada büyük bir sorun. Bu açıdan Türkiye çok avantajlı durumda. Yapmamız gereken, fiyat artışlarını dizginleyip gelirleri artırmak. Türkiye'de kıtlık riski yok.



YENİ HAVALİMANI ÇOK ÖNEMLİ

Dün Türkiye'de yaşanan en önemli gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize-Artvin Havalimanı'nı açmasıydı. Deniz üstüne yapılan bu havalimanının açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Cumhur İttifakı'nın altını çizen Erdoğan, açılış konuşmasında darbe dönemlerine değindi ve Türkiye'nin 100 yılda bir gelen fırsatları bu defa kaçırmayacağını söyledi. Birçok unsurlarıyla bünyesinde ilkleri barındıran bu havalimanı Türkiye'de deniz doldurularak yapılan ikinci havalimanı özelliğini de taşıyor. Bu havalimanıyla daha fazla vatandaşımız havayoluyla uçmanın konforunu yaşayacak. Dahası, bu havalimanı sayesinde Türkiye'nin kuzey komşularıyla ilişkilerini daha da geliştirmesi bekleniyor.