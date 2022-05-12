Gözlemcilere göre, Rusya ile Ukrayna uzun bir savaşın eşiğinde. Dün de Ukrayna'nın hem kuzeyinde hem de batısında pek çok yer bombalandı.



ABD, UKRAYNA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİYOR!

Bu arada Amerika, milyarlarca dolarlık yardıma hazırlanırken bir başka projeye göre de Rusya'nın el konulan paralarıyla Ukrayna'nın kalkınmasına katkıda bulunulacak. Yani Ukrayna artık bir ülke değil, küresel güçlerin tepiştiği bir talim sahası olacak.

Ne yazık ki Amerika'nın "özgürleştirdiği" ülkelere biri daha eklendi.



MUSK'TAN SUİKAST İMASI

Bu arada Amerika'da ilginç şeyler oluyor. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski Başkan Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldırdığını açıkladı.

Elon Musk, Trump'a uygulanan kalıcı Twitter yasağı için "Ahlaken kötü bir karar" ve "Aşırıya kaçan budalalık" dedi. Trump'ın, yasağı kalkmasına rağmen şimdilik Twitter'a geri dönmesi beklenmiyor. Çünkü yakın zamanda kendi sosyal medya platformunu başlattı.

Bütün bunlar yaşanırken Elon Musk, takipçilerine "Eğer esrarengiz bir şekilde ölürsem tanıştığımıza memnun oldum" diye bir paylaşımda bulundu ve bu açıklamaya annesi çok endişelendi. Amerika'da birilerinin canını sıktığı için suikasta uğrayan Kennedy akıllara geldi.



FETÖ'YLE MÜCADELEYE DEVAM

Tabii Türkiye'de de ilginç şeyler oluyor. Muğla'da kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken bir sapık yakalanıp tutuklandı. Telefonunda birçok resim bulunan adam, "Kusura bakmayın, arada bir şeytana uyuyorum" demiş. Periyodik olarak şeytana uyma alışkanlığı FETÖ'den bildiğimiz bir durum.

FETÖ demişken, önceki gün Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ üyeliğinden aranan eski bir Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı.

Türkiye hem dünyada hem de Türkiye'de bu örgütle mücadele ediyor. Kesinlikle göz açtırılmamalı. Seçimler yaklaştıkça, FETÖ ve PKK gibi dış güdümlü unsurlara karşı daha da uyanık olmalıyız. Belli ki toplumu huzursuz etmek için her türlü manipülasyonu yapıyorlar ve yapacaklar.