Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü Maltepe'de yaptığı miting daha önceki CHP mitinglerine göre görkemliydi. Ancak bu miting CHP içindeki problemleri de iyice açığa çıkardı.



İMAMOĞLU-YAVAŞ KAVGASI

Örneğin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu mitingde el sıkışmadılar. Hatta aynı platformda olmalarına rağmen birbirlerine bakarak selam bile vermediler. İmamoğlu ile Yavaş arasındaki adaylık yarışı tahminimizden daha sert geçiyor olabilir.



ATATÜRK'SÜZ CHP MİTİNGİ

Kökten CHP'lilerin en çok eleştirdiği durumu ise Atatürk'ün hiçbir resmi olmamasına rağmen bütün platformun boydan boya Kılıçdaroğlu portresi ile süslenmiş olmasıydı. Oysa CHP'liler her fırsatta "Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünürler. Parti içindeki ulusalcı kanadın "Atatürk'süz CHP" ile seçime gitmeyi içlerine sindirebileceklerini zannetmiyorum.



KILIÇDAROĞLU NET ADAY

İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu muzaffer bir eda ile ön plana çıkıp halka el salladı ve kendini uzun uzun alkışlattı. Bu arada gündeme bir 3. Dünya Savaşı senaryosu sürülmüşken ve Türkiye dünya dengelerini değiştirecek hamleler yaparken, CHP mitinginde bu konulara hiç değinilmemesi kimseyi şaşırtmadı. Verilen net mesaj ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık rüşdünü ispat ettiği ve Cumhurbaşkanı adayı olacağıydı.



NATO'DAN NET ADIM BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelikleri konusunda koyduğu veto yankılanmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi. Ancak tabii ki PYD'den hiç söz etmedi. Görüldüğü kadarıyla "Türkiye sorunu" Nato Genel Sekreteri Stoltenberg koordinasyonunda ve gürültü çıkartılmadan çözümlenmeye çalışılıyor. NATO'nun Türkiye'ye sahiden dost ve müttefik olma iradesi gösterip gösteremeyeceğini yakın zamanda göreceğiz.



DAVOS RUSYA'SIZ TOPLANIYOR

Yıllar önce benim de Turgut Özal ile katıldığım ve hatta bu seyahat esnasında bacağımı kırdığım Davos zirvesi 2 yıl aradan sonra yeniden toplanıyor. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılmayan zirve, yıllardır dünyanın ekonomi ve siyasetinde belirleyicisi rol oynuyor. Daha özet olarak söylersek bu zirvenin ana amacı para baronlarının çıkarlarını kollamak. Bu yıl zirvede Rusya olmayacak. Benimsenen tavır Rusya'nın yok sayılması. Anlaşılan Avrupa'nın baronları, Rusya'dan misli misli daha çok Avrupa halkına zarar veren yaptırımlarda kararlı. Onlara sorarsanız diktatör olan da Putin zaten.



EFES VE BOKSÖR KIZLARA TEBRİKLER

Türkiye'nin gündeminde sadece savaş ve kriz yok. Hayatta hep olduğu gibi olumlu gelişmeler olumsuz gelişmelerle yarışıyor. Kadın boksörlerimizin aldıkları 5 altın madalyadan sonra Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın da Avrupa Şampiyonu olması herkesi sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan takımların sorumlularını telefonla arayarak daha büyük başarılar beklediğini söyledi. Biz de başarılı sporcularımızı tebrik ediyoruz.