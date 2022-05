Dün Türkiye'nin gençlik bayramı kutlandı. Türkiye'de gençlik deyince çok farklı olgular akla gelebiliyor.

Örneğin, Gezi olaylarında kışkırtılan ve adına Z kuşağı denen bir gençlik var. Tabii Z kuşağının tamamını aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ya da PKK tarafından ailelerinden kopartılıp terörist yapılmış gençler gibi örnekler de var.

Zaman içinde yönlendirilmeye açık hale getirilen bu gençleri mutlaka kazanmamız gerekiyor.



KARAMSAR DEĞİLİM

Ancak Türk demokrasisinin beklediği gençlik bunlar değil. Bize belleği güçlü olan, yaşadığı iyilikleri aynı gün unutmayan ve Türkiye'yi Türkiye yapan özelliklere sahip çıkan bir gençlik lazım.

Sürekli Z kuşağının olumsuz yönlerini ön plana çıkaranlara katılmıyorum. Ben o kadar karamsar değilim. Dipten demokrasi bilincine sahip, ülkesini seven bir gençliğin geldiğine inanıyorum.



KÖKLÜ DEVLET TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti şu anda bölgesinin en yerleşik devletlerinden biri. Geçmişini Osmanlı'ya, geleceğini Cumhuriyet'e endekslemiş, her kentinde en az bir üniversitenin olduğu, gittikçe güçlenen köklü bir devlet Türkiye. Bu Türkiye'ye inanan bir gençlik olduğunu görüyorum.



GEÇMİŞİ BİLMEYEN YANILIR

Bir de sanki "eskiden her şey varmış gibi davranan ve yeni yatırımların kıymetini bilmeyen" gençlik de var. Onlara ulaşmak gerçekten zor. Siyaset mutlaka bunun bir yolunu bulmalı. Mesela ben askerliğimi 1974'te Antalya'da yaptım. Bugün bir turizm merkezi olan Antalya'nın o tarihlerde doğru düzgün bir oteli bile yoktu. Çocukluğumda Ankara'dan İstanbul'a ya otomobille 12 saatte ya da trenle 9.5 saatte giderdim.

Bütün bunlar günümüz gençliği için inanılması zor hikâyeler gibi geliyor.



GENÇLER İÇİN BİR ENDİŞEM

Artık Türkiye'nin her kentinde bir havaalanı var. Eğer yeni gençlik "her şeyi eskiden beri var sayarsa, gelecekte yokluğa mahkûm olur". Bütün endişemiz bu. Kavga etmekten, hakaret etmekten başka hiçbir projesi olmayanlar ne yazık ki gençliğin kafasını bulandırıyorlar.

Dediğim şu ki, gençlik dünden yarına uzanan sonsuz bir zaman diliminin bekçisi olmalıdır. Tüm değerlere sahip çıkmalıdır.