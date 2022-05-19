Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto edeceğini açıklamasının yankıları hâlâ sürüyor. İsveç'te dün Türkiye ve Erdoğan karşıtı gösteriler vardı. Bu iki ülkenin başbakanlarının da Beyaz Saray'a gidip Biden ile görüşmesi bekleniyor.



ŞİMDİ NATO DÜŞÜNSÜN

Dün Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavrını daha da sertleştirerek şunu söyledi: "Teröre destek vererek NATO'ya üye olamazsınız." Erdoğan'ın konuşmasından birkaç saat önce resmi üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, FETÖ ve PKK gibi terör gruplarına destek vermeye devam edecek mi? Bundan sonrasını artık onlar düşünsün.



6'LI MASADA NATO SESSİZLİĞİ

Türkiye belki de bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyecek tarihi bir tavır alıyor. Bu tavır aslında birçok NATO ülkesinin içten içe desteklediği, hatta gıpta ettiği fakat seslendiremediği bir tavır.

Bu arada Türk muhalefetinden çıt çıkmıyor. 6'lı masa denen şeyin elemanları ne kadar abuk sabuk konu varsa yorum yapıyorlar, fakat hem dünyanın hem de Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu olaylar için bir kelime söyleyemiyorlar.

Sakın bu ilgisizliğin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmeyin. Eğer bir şey söylerlerse "bağlı oldukları ve talimat aldıkları" yerler meydana çıkar. Bütün dertleri bu. Ayrıca bu 6'lı masa elemanlarında NATO'ya bağlılık seviyesi çok yüksek olanlar var. Bu o derece ki aralarında bile sorun yaratabilir.



AVRUPA'NIN GELECEĞİ KARANLIK

Bu arada Putin, 24 Fransız ve 2 Finlandiyalı diplomatı sınırdışı edip, "Avrupa'nın geleceği hiç de parlak değil. Rusya'nın bulunmadığı bir Avrupa refaha kavuşamaz ve kalkınmasını tamamlayamaz" dedi.

Bütün gelişmeler, dünyanın yeniden iki kutuplu ve demirperdeli soğuk savaş yıllarına gittiğini gösteriyor. Ne yazık ki Batı Bloku'nda bu gidişe "dur" diyecek bir tane bile aklı başında lider yok.



TWİTTER, MUSK'I KANDIRDI MI?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sahte sosyal medya hesaplarına takıldı. Tüm sosyal medya kullanıcılarını mağdur eden sahte ve saldırgan hesapların yüzde 5'in altında olduğunu iddia eden mevcut Twitter yönetimi, bu iddiasını ispatlayamıyor. Bu yüzden Elon Musk, satış işlemini durdurduğunu açıkladı.

Dijital medya devlerinin değerini kullanıcı sayıları belirlediği için Twitter'ın sahte hesap sayıları milyarlarca dolara karşılık gelebilir. Elon Musk iddiasını desteklemek için Amerikan Başkanı Biden'ın sosyal medya hesabının yarısının sahte hesaplardan oluştuğunu söyleyen bir haber paylaştı.

Bizim anladığımız şu: İfade özgürlüğü için cebinden cömertçe 44 milyar dolar vermiş gibi görünen eksantrik işadamı, kıran kırana fiyat pazarlığı yapıyor.