Video Haber Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz?
Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz?

Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz?

19.05.2022 | 13:46

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Mehmet Barlas'ın 19.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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