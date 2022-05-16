İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak yolundaki istekleri Türkiye'ye takıldı. Özellikle İsveç'teki PKK'lılar ve FETÖ'cüler Türkiye'nin vetosunun ana nedenleri. Bu arada NATO'nun Türkiye'ye ne kadar yarar sağladığı, ve NATO ortaklarının Türkiye'nin güvenliğine bakışları yeniden tartışılıyor. NATO'nun en büyük ortağı Amerika Birleşik Devletleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'yi silahlarla ve parayla besliyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan çıkışlarında da hep Amerikan desteği var. Yunan adalarını adeta bir silah cephaneliğine çevirdiler. Sonuçta İsveç'in NATO üyeliği galiba mümkün olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü kabul etmesini de bir hata olarak yorumlamıştı. Ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının dünya barışı açısından da hiç olumlu olmayacağı ortada. Kendini sıkıştırılmış hisseden Rusya daha da hırçınlaşacaktır. Bir nükleer facia ihtimali katlanarak artacaktır. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bir takım kararlar alacak ve arkasında duracak irademiz artık mevcut.



ABD'DE IRKÇILIĞIN YÜKSELİŞİ

Amerika'da ise seçim yaklaştıkça şiddet artıyor. Irkçılık kökenli olaylar dehşet verici oranda tırmanıyor. Dün de New York'ta siyahilerin yaşadığı bir mahallede bir saldırgan tüfekle girdiği süpermarkette ateş açarak 10 siyahiyi öldürdü. Seçimler yaklaştıkça bu eylemlerin daha terör soslu olanlarının yaşanması da muhtemel. Bir takım güçler tarafından önümüzdeki Amerikan seçimleri hayati olarak görülüyor. Bu sebeple daha bir çok kanlı senaryoya tüm dünya şahit olabilir.



MUHALEFETİN YALANLARI

Türkiye'de muhalefet henüz yapılan icraatlara direnme seviyesini geçemedi. Evvelki gün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı birçok CHP'linin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li ve FETÖ'cü sosyal medya hesapları koro halinde "3 milyon yolcu garantisi verildi" üzerinden bir kampanya yaptı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu havaalanında yolcu garantisi olmadığını ve tamamen Türk mühendisleri ve çalışanlar tarafından yapıldığını sosyal medyada açıklamak zorunda kaldı. Anlayacağınız Türkiye'nin koşusu muhalefet engeliyle devam ediyor ve devam edecek.