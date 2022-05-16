Video Haber Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor
Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor

Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor

16.05.2022 | 09:17

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Mehmet Barlas'ın 16.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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