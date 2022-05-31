Uluslararası arenada en fazla spekülasyonu yapılan konulardan biri, Putin'in ölümcül hasta olduğuydu. Bu hem Putin hem de yardımcıları tarafından kesinlikle yalanladı.



RUS ORDUSU İLERLİYOR

Bu arada Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki önemli yerleşim merkezlerinde harekâta devam ediyor. Ele geçirilen bölgeler çeşitli Rus şehirlerinin belediyelerine bağlanıyor. Mesela, Mariupol şehri Saint Petersburg belediyesine bağlandı.

İş makinelerinin sevk edildiği şehirde hayat normale dönüyor. Saint Petersburg Belediye Başkanı, dün Mariupol'de yeniden inşa faaliyetlerini yerinde organize etti. Aynı şekilde Moskova Belediyesi de Donetsk ile Luhansk'tan sorumlu oldu ve bu şehirlerin yeniden inşası başladı.

Kısacası, haberlerde söylendiği gibi Rusya'nın çamura saplanmış bir hali yok, ağır aksak da olsa planları işliyor. Hiçbir planı olmayan Avrupa ise hızla duvara yaklaşıyor.



ABD, KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Türkiye için en önemli konuysa dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da işaretini verdiği Güneydoğu'daki askeri harekâtın ne zaman başlayacağı. Enine boyuna tartışıldığı zaman burada en büyük karşıt tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülüyor.

Özellikle Rusya'nın Suriye'den çekilmesiyle Amerika bölgede Türkiye'nin en büyük rakibi haline geldi. Suriye'deki PKK artıklarıyla savaşırken Amerika'yla karşı karşıya gelmemek artık mümkün olmayabilir.

Ayrıca İran'ın Haşdi Şabileri de Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmak için harekete geçti. Yani TSK tarafından yapılacak askeri operasyon, Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyor.

Türkiye bu tür çok önemli meseleleri masaya yatırmışken müttefik görünen ülkeler ile muhalefetin seyirci kalması ise ilgi çekiyor.



6'LI MASAYA DEMİRTAŞ AYARI

İç siyasette gündemde 6'lı masa var. Bu kez Davutoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı 6'lı masada çıkan sonuçlar merak bile edilmiyor. Seçmen 6'lı masadan umudunu kesmiş durumda. Bunlara hapiste olan Selahattin Demirtaş iyi bir ayar verdi ve kendilerine gelmelerini söyledi. Şimdi hepsi suspus.

Bazı kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş Deniz Baykal'ı deviren kaset skandalını hatırlamaya başlamış ve benzer bir kumpasın kendisine kurulacağından endişe ediyormuş. Dünyanın güç dengeleri hızla değişirken bizim siyasetin konuları da bunlar.