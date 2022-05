Atatürk'ü ebediyete yolcu ettiğimiz 10 Kasım 1938'den bu yana her fırsatta önce Etnografya Müzesi'ne sonra da Anıtkabir'e çelenkler bıraktık. Bana göre Atatürk'ü en fazla mutlu eden şeyler bu çelenklerden çok Türkiye'nin kaderini değiştiren büyük yatırımlardır. Boğaz köprüleri, otoyollar, fabrikalar gibi. Dün şimdiye kadar yapılanları unutturacak anlamda bir adım daha atıldı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı oldu. Millet bahçesinin ağaç seçimleri de buranın dört mevsim yeşil kalmasını sağlayacak şekilde yapılmış. Dünyada hiç bir liderin naaşına bu kadar büyük çelenk koyulmamıştır. Bazıları yapılan her işi küçümsüyor. Evinin bahçesine bir fidan dikmemiş adamlar millet bahçesini hafife alıyor. Atatürk'ün dünyaya karşı seslendirdiği inancı asla anlamayanlar Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasına anlamını da kavramazlar. Ben gerçekten çok mutluyum. İlkokul günlerinden bu yana her 10 Kasım benim için matem günüydü. Şimdi matemin bahçesinde 100 binlerce çiçek açacak. Ve aynı zamanda bu 100 binlerce çiçek İstanbul'un fethini de simgeleyecek. Vatan, İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet'e, Atatürk'e ve Erdoğan'a da ayrı ayrı gerçekten minnettardır.