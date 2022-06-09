Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ankara'da yapılan görüşmeler amaçlanan hedefe yaklaşıyor. Ukrayna'nın elindeki buğdayların piyasaya sürülmesini amaçlayan görüşmelerde Türkiye'ye yüzde 25 tenzilat yapılacağı öğrenildi. Dahası, tahıl koridoru ve Türkiye'nin Suriye'ye sınırötesi operasyonu hakkında olumlu sinyaller alındı.

Rusya ile diplomasi masasını yıkmayan Ankara, bunun meyvelerini toplamaya başladı.



PUTİN'LE İYİ İLİŞKİLER KURMAK

Bu arada eski Almanya Başbakanı Merkel, Putin'le dostluğuna ve Almanya ile Rusya'nın arasında kurulan ticari ve sınai ilişkilere değinip, "Ben doğru olanı yaptım" dedi.

Ana akım medya ise yürüttüğü algı operasyonu çerçevesinde yakın geçmişte Putin'le iyi ilişki kuran politikacıları alay konusu yaptı. Trump, Obama ve eski İngiltere başbakanları bu eleştiriden nasibini aldı.

Amerikan Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Savaşı'nı oya ve siyasi güce çevirmek amacıyla gerilimin devam etmesi için ellerinden geleni yapıyorlar ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Kamuoyunda sürekli destek kaybediyorlar.



TOGG'DA SONA YAKLAŞILIYOR

Yüzde 100 yerli malı olan TOGG piyasaya çıkmak üzere. İki konuda tam karar verilemediği öğrenildi.

Birincisi, vergi oranı tespit edilmediği için fiyatının ne olacağı henüz belli değil. İkincisi de bu arabaya hâkim renk olarak hangi rengin seçileceği henüz kararlaştırılmamış.

Beyaz, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan arabalar için en uygun renk. Tabii albeni başka bir şey. Merakla arabanın "rengini, fiyatını ve kendisini" bekliyoruz.



MUSK-TWİTTER KAVGASI

Elon Musk ile Twitter yönetimi arasındaki kavga büyüyerek devam ediyor. Musk, kendisine verilen rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek Twitter yönetimini suçluyor.

Burada esas konu sahte kullanıcı hesaplarının sayısı. Bu kavga o seviyeye geldi ki sonunda Teksas savcısı olaya müdahale etti ve sahte hesaplar konusunda bir dolandırıcılık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Anlayacağınız Musk, Twitter yönetimini çok fena köşeye sıkıştırdı.