Hükümet sözünü tuttu ve 3600 ek gösterge konusunda beklentinin üzerinde düzenlemeye imza attı. Dahası, ek göstergesi olmayan memurları da kapsayan bir düzenleme yolda. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Melih Altınok'un A Haber'de yayınlanan programında bir de müjde verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlar"la (EYT) ilgili bir düzenleme de yolda.

Aileleriyle birlikte 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bu EYT düzenlemesi, mağdurlar için bir müjde olacak. İktidar seçimlere doğru sabit gelirlilerin sorunlarını birer birer hallediyor. Dünyayı kasıp kavuran bu yüksek enflasyon ortamında dar gelirliye nefes aldırmak bence de en doğrusu.



TÜRKİYE TEK BAŞINA

100'üncü yılına girerken Türkiye Cumhuriyeti, en kritik dönemlerini yaşıyor. Türkiye'nin bütünlüğü ve insanlarının can güvenliği, Suriye ile Irak sınırındaki gelişmelere bağlı. Olayı her yönüyle incelediğiniz zaman ciddi bir savaş durumunun olduğunu görebilirsiniz. Üstelik çokuluslu bir savaş bu.

Bölgedeki dengeler çok karmaşık. Mesela İran, Beyrut'u Tahran'a benzetmek isterse Haşdi Şabileri kullanır. Ayrıca Suriye'nin başındaki Esad'ın son dönemde yaptığı Tahran ziyareti işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Amerika ve Rusya'nın bölgeden çekildiklerini ileri süren açıklamalar tam olarak inandırıcı bulunmuyor.

En önemlisi de İsrail'in bu olaylarda oynadığı rolün ağırlığı. Örneğin, Türkiye'nin harekâtı başlamadan önce İsrail uçakları Lübnan'a akınlar yapıyor. Yani eğer İran gerçekten Beyrut'u bir Tahran ve Lübnan'ı bir Şii ülkesi haline getirecekse İsrail kesinlikle bu savaşta Türkiye'nin müttefiki olacaktır. Bu gerçekleri bizler biliyoruz ama Almanya, İtalya, Yunanistan ve pek çok NATO ülkesi, Türkiye'nin müttefiki olarak değil PKK'nın ve FETÖ'cülerin ev sahipleri olarak hareket ediyor. Yani Türkiye bir anlamda dünyaya karşı tek başına mücadele ediyor.



HASTALIKLI MUHALEFET

Halbuki gelişmiş demokratik rejimlerde, dış politikada tek başınalık yoktur. Hükümet ve muhalefet aynı safta dış güçlere tepki gösterir ve ortak pozisyon alırlar. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de "hükümetin yabancı güçlerle boğuşması" yanında "muhalefetin yabancı güçlere paralel görüşler açıklaması" trajedisi var.

Türkiye bu ikilemden demokrasisini koruyarak çıkmak zorunda. İktidarmuhalefet ilişkileri şu an gerçekten normalin dışında. Altılı masa denilen ve masanın altında PKK'nın olduğu bilinen malum muhalefet adeta Türkiye'nin karşısında düşman olarak hareket ediyor. Dilerim bu zor günleri daha büyük problemler olmadan aşarız.