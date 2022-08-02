Mehmet Barlas | Abdülhamid Han yola çıktı

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'de araştırma yapmak için denize açılırken Yunanistan da alarma geçti. Onlara göre gemi Yunanlılara ait alanlarda da araştırma yapabilirmiş. Yunan basınına göre Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları belirleyecekmiş. Dahası, Yunanistan'ın bu bölgede sondaj çalışması yapmak gibi bir planı da yokmuş.

Anlayacağınız Yunan basını bir yandan Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarından rahatsızlığını dile getirirken diğer yandan Yunanistan yönetiminin Ege ve Akdeniz enerji kaynakları konusundaki duyarsızlığından yakınıyor. Yunanlılar ne kadar panik yapsa yeridir.

Ege Denizi'nde veya diğer adıyla Adalar Denizi'nde "Türkiye'nin hukuksuz ve adaletsiz biçimde sıkıştırılması, o adaların silahlandırılması er ya da geç son bulacaktır". Türkiye, Akdeniz'den hak ettiğini alacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın.



MUSK UZAYI DOLDURUYOR

Elon Musk uzaya yerleştirdiği binlerce uyduyla yeryüzünde iletişime kapalı hiçbir alanın kalmayacağını söylüyor. Musk'ın nihai hedefi 30 bin uyduyu alçak yörüngeye yerleştirmek. Bu şekilde çöllerde bile beşinci jenerasyon iletişim teknolojisi olacak. Geçen hafta bu uydular Türkiye semalarında görüldüğünde de heyecan yaratmıştı.

Tabii her yeni teknoloji ortaya çıktığında bazı spekülasyonlara da neden oluyor. "Ormanların bu uydularla yakılmasından beyinlerimizin kontrol edilmesine" kadar birçok uçuk fikir seslendiriliyor. Teknolojinin faydaları yanında bazı zararları da olabilir. Hatta bazı teknolojiler kötüye de kullanılabilir. Ancak bu durumlarla mücadele etmenin tek yolu "teknoloji geliştirmek" ve o "teknolojilere sahip olmak"tır. Bu gerçeği kesinlikle unutmayalım.

Şeytanlaştırılan bir teknoloji ancak geri kalmamıza sebep olur. Nasıl artık SİHA'larımızı, helikopterlerimizi yapıyorsak artık bu tip uydularla da haşır neşir olmamızın zamanı geldi.



SINIRLARDA TIR YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle karayoluna yönelen taşımacılık, sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu.

Bir başka konu da komşumuz olan Irak'taki kitle eylemlerinin devam etmesi. Eski Başbakan Maliki'nin yargılanması ve erken seçim talep ediliyor.

Afganistan'da ise biri ergenlik çağının altında bulunan evli bir kadın, iki diğer kadınla birlikte idam edildi. Bu arada Kaliforniya, tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor, binlerce ev tahliye edildi. Yani dünyanın gündemi hiç iç açıcı değil.





Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz