CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bilmediği şeyleri ben biliyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan bilgiler bende var" dedi. Bu çok vahim bir iddia. Devletin elinde olmayan kişisel bilgiler, CHP Genel Başkanı'nda nasıl olabiliyor? Yoksa CHP'de bilmediğimiz bir fişleme sistemi mi var?

Peki Kılıçdaroğlu'ndaki bu bilgiler ne olabilir? Bununla ilgili sosyal medyada birçok esprili paylaşım yapılsa da olay çok vahim. Araştırmacı gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nda olan gizli bilgilerin neler olduğunun peşine düşmüşler. Gelen ilk bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nda cinsel içerikli video çekenlerin listesi varmış. Boş bulunup Deniz Baykal'a hâlâ "genel başkanım" diyenlerin listesi de elindeymiş. Bunun yanında soyadını değiştirenlerin, yapma sarışınların, burnunu ameliyat ettirenlerin, sünnetsizlerin listesi de olduğu söyleniyor. Bu liste uzayıp gider.

Kılıçdaroğlu'nun sahip olup YSK'nın elinde olmayan başka listeler de varmış. Mesela 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin karşısına çıkmak yerine televizyon karşısına geçip kahve içerek sokaklardaki kargaşayı izleyenlerin listesi de mevcutmuş. Kılıçdaroğlu elindeki bilgileri kamuoyuna açıklayınca Türkiye altüst olacakmış.

Şaka bir yana, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Man Adası iftirasında olduğu gibi toplumu fişleme algısı yaratan bu gizli bilgiler meselesi Kılıçdaroğlu'nun başını çok ağrıtacak gibi görünüyor.



CHP MEDYASINI FONLAYANLAR

Bu arada Türk muhalefetinin dikkat çekici ismi Muharrem İnce, 6'lı masanın, daha doğrusu CHP ile İyi Parti'nin basına el altından maaş verdiğini açıkladı. Ve "Sözde bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş" dedi. Dahası bu medya kuruluşlarının ismini bile verdi: "Halk TV, KRT ve Tele 1."

Hepsinin ortak özelliği, CHP'ye çalışıyor olmaları. Bugün de bir TV kanalının yöneticisi hakkında söylediği sözler, sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Adı geçen medya kuruluşlarından, CHP ve İyi Parti cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde insanları sokağa döküp birilerinin kaos çıkarma planlarını bozduğu için üstü çizilmişti.

Hatırlarsanız "Adam kazandı" diye attığı bir mesajla bütün gerilimi düşürmüştü. O günden sonra Muharrem İnce ağzıyla kuş tutsa bunlara yaranamadı. Şimdi de hepsini tek tek deşifre ediyor. Biz de izliyoruz.