Batı ile Rusya arasında ipler kopma noktasına gelirken NATO ülkeleri içinde global dengeyi koruyabilen tek ülke Türkiye. Ülkemizin hem Rusya hem Ukrayna'yla diyaloğu var. Ayrıca Avrupa Birliği ve NATO'yla birlikte hareket etmeyi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu politikası Türkiye'yi küresel krizlerin dışına taşıdı. Türkiye'yi Rusya'ya ambargoya zorlayan ABD ve AB'nin, tahıl koridorunun açılmasıyla sesi bir anda kesildi. Putin tarafından "Şanghay Beşlisi"ne davet edilen Türkiye'nin, eylül ayında bu önemli toplantıya katılması bekleniyor.

Şimdi sıra geldi normalleşme süreçlerine... Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye'den sonra şimdi İsrail'le de normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak" dedi.

Bence Çavuşoğlu'nun konuşmasında altının çizilmesi gereken bir cümle var: "Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Herhalde dünyada Suriye ve İsrail'le aynı anda normalleşme yapabilecek tek ülke Türkiye, bunu gerçekleştirebilecek tek lider de Erdoğan'dır.



AVRUPA'NIN EN UZUN KIŞI

Avrupa, tarihinin en zor kışına hazırlanıyor. Ekonomileri berbat durumda. İngiltere'de yıllardır ilk defa enflasyon çift haneli rakamlara çıktı. Almanya dış ticaret açığı vermeye başladı. Ekonomik durumu azdıran bir diğer olgu da kuraklık.

İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, kuruyan nehirlerden ve susuzluktan şikâyet ediyor. Örneğin, İngiltere'de bahçe sulayanlara çok ağır cezalar geliyor. Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşı, Avrupa'ya doğalgazın aksayarak gelmesine sebep oldu. Kışın İngiltere'de oda sıcaklıkları 19 derecenin üzerine çıkamayacak.

Bunun yanında işçiler de çok huzursuz. Grevler, direnişler bütün Avrupa'yı sardı. Mesela, İngiltere'de tren seferleri artık aksayarak yapılabiliyor. İşçi grevleri yüzünden havaalanları yarı çalışır halde, bavullar uçaklara taşınamıyor. Pek çok sefer iptal ediliyor.

Sonuçta "Avrupa'da siyaset ve ekonomi çığırından çıktı". En görkemli lider, Fransa'nın başındaki Macron. O da azınlıkta. İngiltere, yeni başbakanını arıyor. İtalya'da hükümet yok. İspanya hükümetle değil yangınlarla uğraşıyor. Amerika'nın tahrikiyle Rusya'ya saldıran Avrupalılar şimdi iflasın eşiğinde ve bu kış daha da zor olacak.