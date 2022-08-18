Video Haber Mehmet Barlas | Suriye'den sonra İsrail'le normalleşme dönemi
Mehmet Barlas | Suriye'den sonra İsrail'le normalleşme dönemi

Mehmet Barlas | Suriye'den sonra İsrail'le normalleşme dönemi

18.08.2022 | 14:27

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Mehmet Barlas'ın 18.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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