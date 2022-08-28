Bazı imar planlarının iptal edilmesi üzerine gazete manşetlerine taşınan ve ardından sosyal medyada yayılan "Kanal İstanbul projesi iptal oldu" dedikodularını Çevre Bakanı Murat Kurum yanıtladı. Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi.

Benim anladığım da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verip de sonlandırmadığı hiçbir proje yok. Kanal İstanbul da onlardan biri olup hem İstanbul'u tehlikeli deniz trafiğinden koruyacak, hem de şehrin yükünü alarak düzgün yapılaşmasına katkı sağlayacak. Haritaları değiştiren ve asırlar sonra bile kullanılan bir eser olacak.



MACRON NEDEN ÖFKELİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süredir ülkesinde "Niye Tayyip Erdoğan gibi olamıyor?" diye eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açtığı gıda koridoruyla, giriştiği barış çabalarıyla tüm dünyada takdirle karşılanıyor. Fransızlar da tabii bu duruma gıptayla bakıyor. "Çakma Napolyon" Macron da ne yapsın, kendi beceriksizliğini örtmek için Türkiye'yi suçladı.

Cezayir seyahati sırasında Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altından Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var; Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" dedi.

Bu iftiraya cevap Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten geldi. Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" dedi.

Bakalım Macron'un Erdoğan kompleksi onu daha ne kadar saçmalatacak?



ABD'DE DURUMLAR KARIŞIK

Aynı zamanda Amerika'da da durum çok karışık. Trump'ın evinin basılmasına neden olan belgeler açıklandı, fakat kimseyi tatmin etmedi. Belgelerin çoğunun üstünün çizili olduğu ve anlaşılmadığı söyleniyor. Bu arada Amerika'yı, gaf yapmasın diye sürekli gözlerden kaçırılan Biden yönetiyor. Bir süre Kovid bahanesiyle gözden uzak tutulan Biden, ortaya çıkar çıkmaz tuhaf hareketleriyle gündem oluşturmuştu. Hem de elinde nükleer çantasıyla...