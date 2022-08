Dünün en önemli haberi Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Buna göre 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait borçları devlet üstlenecek.

Ayrıca 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bir milyona yakın vatandaşın da varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 lira değerindeki icra takibinde bulunan borcunu devlet üstlenecek. Yani devlet, sıkışmış vatandaşa elini uzatarak milyonlarca icra takip davalarını sona erdirecek.

Hükümet her gün sabit gelirli vatandaşı rahatlatacak bir müjde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada tüm dünyada övgüyle bahsedilen bir rüzgâr estirirken içeride de vatandaşı dünyayı etkisi altına alan enflasyon canavarına ezdirmemek için bütün gücüyle çalışıyor. Diğer yandan da çok kritik 2023 seçimlerinin hazırlıkları var tabii...

Ancak Türkiye'nin gündeminin bunlarla hiç alakası yok. Şarkıcı Gülşen, imam hatipliler hakkında sarf ettiği saçma sapan bir sözden dolayı tutuklandı. Söylediği sözleri şiddetle kınıyoruz. Nisan ayında konser sırasında söylenmiş bir söz. Neden şimdi servis edildi bilinmiyor. Kimi kastettiği de meçhul. Muhtemelen mahkeme kayıtlarına da böyle geçecek.



ALGI OLUŞTURULUYOR

Birkaç gün önce de iptal edilen gençlik festivallerini konuşuyorduk. Organizasyon firmasının inatlaşması sonucunda üst üste konserler iptal edildi. Türkiye'de her yaz yüzlerce festival düzenlenirken 2-3 festivalin yasaklanması nedeniyle "insanların yaşam tarzına müdahale" algısı oturtulmaya çalışıldı.

Halbuki dünya, tarihi bir dönemeçten geçiyor, Türkiye de bunun için çok önemli bir rol üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş döndürücü bir diplomasi trafiği yönetiyor.

Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanan Türkiye'nin gündemi iptal edilen festivaller, tutuklanan densiz bir sanatçı olmamalı...

Gülşen'e elbette tepki gösterilmeli. Zaten İmam Hatip Mezunları Derneği de yerinde bir basın açıklaması yayınlamış. İyi de apar topar gözaltı kararı aldırıp evinden kadını mevcutlu şekilde adliyeye getirerek tutuklamak nedir, anlayabilen var mı? Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Bırakın cezasını toplum versin..

***



TATLISES'E GEÇMİŞ OLSUN

Bodrum'dan endişe verici bir haber geldi. İçinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile bir kamyon çarpışınca Tatlıses'in bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Minibüste sıkışan Tatlıses, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz.