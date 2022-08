Moskova'da Putin'in danışmanı Aleksandr Dugin'in kızının katledildiği suikastla ilgili ilk açıklama bir Rus örgütünden geldi. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu diye kendini tanıtan örgüt, "Bu olayın Putin'e bir ders olmasını diliyoruz" dedi. Ukrayna, bu olayın kendileriyle bir bağlantısı olmadığını söylerken, Rusya Federal Güvenlik İstihbaratı (FSB), suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu açıkladı.

FSB, katilin, kızıyla birlikte Moskova'ya gelen 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğunu açıkladı. Vovk'un olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı söyleniyor.

Şimdi bazı analistlere göre, Ukrayna'nın bağımsızlık günü olan 24 Ağustos'ta Rusya'nın misilleme olarak büyük bir taarruza geçeceğinin altı çiziliyor. Askeri uzmanlara göre ise suikast olmasa da ağustosta Rusya zaten çok büyük bir operasyona girişip Odessa işgalini başlatacaktı. Rusya'nın bu konuya misillemesinin değişik şekilde olacağı iddia ediliyor.

Zira Dugin'in kızı Darya bir asker değil, bir siyasetçi de değil. Dolayısıyla yaşanan olayı Rusya tamamen "terör eylemi" olarak görüyor. Bakalım Rusya ne yapacak? Zelenski ve ailesi dahil birtakım kişileri hedef mi alacak? Yoksa işin faillerini yakalayıp Rusya'da mı yargılayacak? Her ne olursa olsun bu suikastın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Zaten sert olan savaş çok daha şiddetlenecek ve bel altına inecek.



PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Türkiye'nin eski dönemlerindekilere benzer bir yargı darbesiyle devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın peşini bırakmıyorlar. Nisan ayında başbakanlıktan indirilen İmran Han, "Muhalefetin beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir" demişti. İmran Han'ın "polis ve yargıcı tehdit ettiği" öne sürülerek hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Zaten İmran Han da "Sahte davalarla beni tutuklama hazırlığındalar" diyerek bu gelişmeleri önceden haber vermişti.

Destekçileri ise liderlerinin gözaltına alınma ihtimaline karşı ülke genelinde protesto eylemlerine başladı. İmran Han taraftarları tüm bu yaşananların ABD komplosu olduğu konusunda ısrarlı. Pakistan'da çok sevilen eski kriket oyuncusu olan İmran Han'ın Tayyip Erdoğan'la da arası çok iyiydi.

Bilindiği gibi İmran Han, ABDRusya gerginliğinin yükseldiği günlerde Moskova'yı ziyaret etmiş, Ukrayna Savaşı'nda ise Rusya'yı desteklemişti. Dahası, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması oylamasında Pakistan çekimser oy kullanmıştı. Ukrayna'yı karıştıran ABD, şimdi de Pakistan'a el atmış görünüyor.