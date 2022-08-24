Amerika Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD'ı uyardı. Müsteşarlık, Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla sayısız yaptırımlara konu olduğunu hatırlatarak "TÜSİAD üyelerinin Rusya ile ticaret yapmamalarını" söyledi. Batıcılar ne derse harfiyen yerine getiren TÜSİAD, bakalım ABD'nin bu dayatmasına ne cevap verecek?

TÜSİAD'ın, gerçekten Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çıkarını savunuyorsa ABD'ye çok sert cevap vermesi gerekir. Yok eğer sadece küresel düzene bağlı işadamlarının çıkarlarını savunuyorsa sessiz kalması muhtemeldir.



RUSYA'NIN ÖFKESİ BÜYÜK

Aleksandr Dugin, önceki gün bir suikast sonucu öldürülen kızı Darya'nın cenaze töreninde anlamlı bir konuşma yapıp, "Kızım son günlerde hep 'Kendimi bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum' diyordu" dedi. Ukrayna yönetimi, suikastla bir ilgileri olmadığını yine tekrarladı. Ancak Rusya tarafı hâlâ çok öfkeli. Bugünkü Ukrayna'nın bağımsızlık bayramında Rusya'nın büyük bir saldırıda bulunacağı iddia ediliyor.

Bu arada Ukrayna, Amerika'dan aldığı füzelerle Rusya'nın çeşitli bölgelerini vurmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Ukrayna'daki nükleer tesislerin geleceğini görüşmek için toplantıya çağrıldı.

Ukrayna-Rusya gerilimi her geçen gün daha fazla bel altına inerek bir terör savaşına dönüşüyor. Bu gerilimden en büyük zararı görecek olan da Avrupa'dır. Bütün enerji ve gıda kaynakları Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'nın, ambargoya devam etmesi kendi ayağına değil kafasına kurşun sıkması demektir. Avrupa'da bunu idrak edecek bir lider ve siyasi irade de görünmüyor.



AVRUPA'YI SOĞUK KIŞ BEKLİYOR

Diğer yandan Avrupa, iklim değişikliğiyle boğuşuyor. Fransa ve Portekiz'deki yangınlar devam ederken Almanya'nın, Rus gazının yokluğundan ötürü yaşadığı panik devam ediyor. Rusya'dan ümidi kesen Avrupalılar, gözlerini yıllardır sömürdükleri Afrika'ya diktiler. Yaşadıkları krizleri Afrika ülkelerinin telafi edeceğini umuyorlar. Ama Rusya'nın sağladığı enerji kaynaklarını Afrika'nın telafi etmesi mümkün görünmüyor.

Avrupa'yı çok soğuk ve karanlık bir kış bekliyor. Etme bulma dünyası...