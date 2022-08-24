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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi 24.08.2022 | 15:12
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Tramvayda tehlikeli yolculuk | Video 23.08.2022 | 23:40
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AK Parti İzmir'den Tunç Soyer'e pis su tepkisi | Video 23.08.2022 | 23:04
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Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 23.08.2022 | 18:02
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Son Dakika: AK Parti'de olağanüstü toplantı | Video 23.08.2022 | 14:06
Mehmet Barlas'ın 24.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...