Mehmet Barlas | Türkiye'nin gündemi Gülşen olmamalı

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Okan Müderrisoğlu | 'İktidar isterim dostumla saman tepmesin postuma' 25.08.2022 | 17:00
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
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Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
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F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06
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Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü | Video 24.08.2022 | 19:39
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İzmir'de sağanak yağış | Video 24.08.2022 | 18:32
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Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı | Video 24.08.2022 | 18:01
Mehmet Barlas'ın 26.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...