İngiltere yeni başbakanını seçti. Ülkede 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veren Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki seçim yarışını Truss kazandı.

Truss isminin kesinleşmesinin ardından birçok soru işareti belirdi. Rusya ile nasıl bir politika izleyecek? Boris Johnson ile yükselişe geçen İngiltere- Türkiye ilişkilerini nasıl bir gelecek bekliyor?

Başbakan seçilen Truss, evli ve 2 çocuk annesi. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu. Fotoğraflarda Demir Leydi Thatcher gibi güçlü ve insancıl bir kadın profili çiziyor. Avrupa zor bir kışa hazırlanırken yeni başbakan için "Ateşten gömlek giydi" şeklinde yorum yapanlar çoğunlukta.

Truss'ın ilk iş olarak vergileri düşüreceği belirtiliyor. Rusya vanaları kapatırken enerji faturalarını nasıl düşürecek bilmiyorum ama böyle bir vaadi de var. İngiltere'nin başını ağrıtan Brexit kurallarını gözden geçireceğinin de altı çiziliyor. Dahası Çin ve Rusya politikası da "güncellenecek"miş. Güncellemenin ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi politikası da genişletilerek devam ediyor. Truss'ın bu genişlemeye Türkiye'nin de dahil edileceği yönünde skandal bir açıklaması oldu. Türk Dışişleri bu konuda sert tepki göstermiş ve geri adım atmıştı. Bu gafını da hatırlamakta fayda var.

Herkesin merak ettiği konu ise Türkiye-İngiltere ilişkileri. Bu konuda Johnson döneminde başlayan yumuşama sinyallerinde bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında, "İngiltere'nin Türkiye ile uzun süredir devam eden ittifakı her zamankinden daha önemli" diyerek ülkemize bakışını da ortaya koymuş bir isim.

Küreselcilerle arası çok iyi değil. Bu tavrını devam ettirirse İngiltere'nin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.



YUNANİSTAN, ABD'NİN KUCAĞINDA

Amerika'nın Türkiye'yi kızdırmak için Yunanistan'ı kışkırtıp silahlandırdığı ve destek verdiği artık herkesin bildiği bir durum. Önümüzdeki dönemde Amerika, "Türkiye'ye saldır" derse Yunanistan ne kadar korkarsa korksun saldırmak zorunda kalacak. Çünkü ABD'nin kucağından kımıldama şansı yok.

Fiilen PKK ile aynı durumdalar. TIR'larla silahlar Yunanistan'a da gidiyor. Tabii Yunanistan'dan ve dolayısıyla ABD'den intikam almanın tek yolu silahlı çatışma değil. Hatırlanacağı gibi Yunanistan, bir Rus tankerine el koymuş, bundan sonra Rus tankerlerinin Kıbrıs limanıyla işleri bitmişti. Yani Rus tankerleri artık Kıbrıs'a yanaşamıyor. Bu tankerlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına yanaşmalarının sağlanması çok güzel bir hamle olur. Bunun yanında Rusya ve Azerbaycan da diplomatik olarak Kıbrıs'ı tanırsa tadından yenmez.