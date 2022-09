91 yaşında ölen eski Sovyet lideri Gorbaçov'un cenazesine katılan Rus vatandaşlar gözyaşı döktü. Yorumculara göre bu durum, eskiye duyulan özlemin yansımasıydı. Putin, programının yoğunluğu nedeniyle cenazeye katılmadı, ancak tam teşekküllü bir devlet töreni düzenlendi.

Gorbaçov son zamanlarında Putin'in Kırım ve Ukrayna politikalarını destekliyordu. Durum böyle olmasına rağmen Putin'in cenaze törenine katılmaması çok eleştirildi. Ancak Gorbaçov zamanında Rusya'nın, Batı'ya en yakın ama en fakir ve sefil dönemini yaşadığını da unutmamak lazım. Putin 20 yıldır o enkazı temizlemeye çalışıyor.

Ukrayna'da NATO'ya ve bütün Batı güçlerine karşı mücadele etme, hatta galip gelme gücünü toplayan Rusya'da o enkaz kalkmış gibi duruyor. Ama belli ki o enkazın Putin üstündeki psikolojik etkileri henüz yok olmamış. Çünkü yok olsaydı Putin, hiç komplekssiz biçimde o cenazeye katılırdı.



AVRUPA'YA SOĞUK DUŞ

Bu arada Avrupa'nın kendini soktuğu enerji krizi büyüyor. Putin ise Kremlin'den buna kıs kıs gülüyor. Rusya'ya koyduğu ambargo yüzünden Avrupa, karanlık ve soğuk bir kışa hazırlanıyor. Birçok yorumcu bunun sadece bir kışla kalmayıp 5-10 yıl sürebileceğini söylüyor.

Avrupa'da doğalgaza en son gelen yüzde 27'lik zam, ümitleri iyice yok etti. İngiltere'de halkın dörtte birinin bu kış kombilerini kullanamayacağı tahmin ediliyor. Almanya'da insanlar ormanlardan odun toplamaya başladı. Oda sıcaklıkları 19'u geçmeyecek, duşlar soğuk alınacak. Bakalım Avrupa'yı uykusundan, kışın ortasında aldığı soğuk duş uyandıracak mı?



PUTİN'İN STRATEJİK AKLI

Birleşmiş Milletler heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'nde yaptığı incelemeler devam ediyor. Açıklamalara göre şu anda tehlikeli bir durum yok. Nükleer tesis demişken, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da çevrecilerin baskısıyla nükleer santraller kapanma noktasına gelmişti. Tabii son gelişmelerle Avrupa bu kararını değiştirdi.

O çevreci yeşil barışçıları Putin'in fonladığı da ortaya çıktı. Meğer Putin, yeşilciler sayesinde Almanya'yı tamamen Rus gazına bağımlı hale getirmiş. Şimdi meyvelerini yiyor. Yani Rusya'nın ve Putin'in stratejik aklını küçümseyenler daha çok soğuk duşlar alacak



YUNANİSTAN'A SERT MESAJ

Avrupa karanlığa doğru giderken Türkiye'nin her konuda kendine yeterli olma çabası hızla devam ediyor. Savunma sanayiinde kendimize yeterlilik oranımız yüzde 80'leri bulmuş durumda. Samsun'da TEKNOFEST'e katılan Erdoğan, "Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada. Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" dedi.

Erdoğan, ABD'yi arkasına alarak Ege ve Akdeniz'de boyunu aşan hamleler yapan Yunanistan'a sonunda hak ettiği cevabı verdi. Cumhurbaşkanı, "İzmir'i unutma. Tarihe bak, daha ileri gidersen bedeli ağır olur" dedi ve ekledi: "Bir gece ansızın gelebiliriz."

Şimdi Yunanistan düşünsün...