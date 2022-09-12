Kral 3. Charles, tahta oturur oturmaz verdiği talimatlarla dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Bu talimatların en çok konuşulanı ise, oğlu prens Harry'ye "Sakın Megan'ı cenazeye getirme" diye verdiği talimattı. Harry'nin Amerikalı karısı, çeşitli mülakatlarda Saray ile ilgili kırıcı sözler söylemişti. Bu arada Kral Charles'ın parmaklarının şiş ve kırmızı olması spekülasyonlara neden oldu. Kral'ın bilinmeyen bir hastalığının olduğu ve en kısa sürede tahtını oğlu William'a devretmeyi düşündüğü söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Başbakanı değişti ve bunu onaylayan kraliçe öldü. Şimdi ülke çok soğuk bir kışa hazırlanıyor. Gerekli önlemler alınmazsa İngiltere'nin dörtte birinin soğukta kalacağı belirtiliyor. Tabi bir yandan da İngiltere'nin yerleşik düzeni, tüm Avrupa'yı Rusya'ya karşı kışkırtmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Putin, gerçek bir savaş durumunda ilk bombalanacak şehrin Londra olduğunu ilan etmişti. Yani kraliçe de değişse, başbakan da değişse İngiltere tarihsel alışkanlıklarından vazgeçmiyor.



AVRUPA'NIN KADERİ BU ZİRVEDE

ABD ve İngiltere'nin kışkırtması ve talimatları sonucunda kendini enerji ve gıda krizine sokan Avrupa'nın geleceği Özbekistan'da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay Beşlisi zirvesinde Putin ile yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Putin Karadeniz'den yapılan tahıl sevkiyatının sadece Avrupa ülkelerine gönderildiğini ve fakir ülkeleri gözden çıkartıldığını seslendirmişti. Ayrıca şu anda sevkiyatı yapılan tahılların sadece Ukrayna tahılı olduğu ve Rusya tahılının hiç devreye girmediğini belirtmişti. Bütün bunlara Erdoğan da hak vermişti. Şimdi yönetim krizi yaşayan Avrupa, bir karar vermek zorunda. Rusya'ya karşı ambargo koymaya devam ederse enerji krizinin yanında bir de gıda krizi yaşayacak. Göz göre göre Avrupa'nın kendini karanlığa gömmesini insanın aklı almıyor.



SOYER'İN TARİHİ YANILGISI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Osmanlı'yı ihanetle suçlaması ve Yunanistan'dan hiç bahsetmemesi, aklıma beş yıl önce Murat Bardakçı ile NTV'de yaptığımız bir programı getirdi. Bu programda Bardakçı, açık ve net bir şekilde Atatürk'ün Samsun'a Vahdettin'in talimatıyla gittiğini, bunun detaylı olarak 'planlanmış bir Osmanlı Devleti operasyonu' olduğunu belgeleri ile açıklamıştı. Bir belediye başkanı tarihi konularda haddi aşan açıklamalar yapmamalıdır. Onun için önemli olan İzmirlilere yapacağı hizmettir. İzmir, CHP'nin ve Tunç Soyer'in hizmet anlayışından çok şikayetçi. Ne yazık ki İzmir'in altyapı ve hizmet olarak çok geride kaldığını görüyoruz. İzmirliler Soyer'den hizmet bekliyor. Bizi Ege ve Akdeniz kıyılarına hapsetmeye çalışan, teröristlere kol kanat geren Yunanistan'a göz kırpmak, ecdadına hakaret etmek bir belediye başkanının asli görevi olmamalı.



ASGARİ ÜCRETLİYE KONUT MÜJDESİ

Dünya pandeminin yaralarını sarmadan kucağında Ukrayna-Rusya savaşını buldu. Bu krizler beraberinde tedarik ve enerji krizini doğurdu. Bunların sonucunda da dünya enflasyon canavarı ile yüzleşti. Türkiye'de sabit gelirliler artan konut fiyatları ve fahiş kiralardan çok şikayetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruna yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi ile neşteri vurdu. Tam 362 milyarlık bir yatırım. Bu yatırımın sektöre etkisi ise 1.5 trilyonu geçecek. 100 bin kişiye yeni iş alanı açılacak ve 1 milyon kişi sağlıksız koşullardan güvenli evlere kavuşacak. En önemlisi asgari ücretlilere ev sahibi olma umudu doğdu. Bunun bir de sanayi boyutu var. 10 bin yeni sanayi sitesi kurulacak. Umarım kısa sürede sonuçlanır ve bu küresel soruna dünyaya örnek olacak bir çözüm buluruz.