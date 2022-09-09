Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'da Rusya hakkındaki değerlendirmeleri büyük yankı buldu. Bilindiği gibi çarşamba günü Putin, "Tahılın büyük çoğunluğu zengin Avrupa ülkelerine gidiyor. Fakir ülkeler unutuluyor" demişti.

Dün Hırvatistan'da "Putin haklı" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Avrupa, Rusya'yı hafife aldı. Şimdi bu hafife almanın karşılığında ekonomik bunalımlar yaşanıyor. Rusya asla hafife alınacak bir ülke değil. Avrupa'nın yaşayacağı çok zorlu kış, Rus gazının kesilmesinden kaynaklanacak. Biz Türkiye'de böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz."

Dün de belirttiğim gibi AB'nin enerji ve gıda krizine girip girmemesi Putin ile Erdoğan'ın elinde. Hatırlayacağınız gibi Putin, "Avrupa, Türkakım boru hattına şükretsin" demişti. Şimdi enerjiden sonra Avrupa'nın gıda tedarikinde de Türkiye tam merkezde duruyor.



ABD'DEN TERÖRE SİLAH

Amerikan subayları, Suriye'nin Türkiye sınırında PKK/PYD'ye silahlı eğitim veriyor. Bu silahların arasında omuzdan atılan füzelerin de bulunması dikkat çekiyor. Bilindiği gibi ABD, Ukrayna'ya da benzer silahlar yollamıştı. Bu silahlar internette karaborsaya düşmüştü. İsteyen terörist omuzdan atılan bu silahlara sahip olabiliyor. Şimdi de bu silahlar PKK'nın eline geçti. Yarın öbür gün dünyanın herhangi bir yerinde bir yolcu uçağı bu füzelerle düşürülürse kimse şaşırmasın.



6'LI MASADA SÜRPRİZ

6'lı masanın "HDP'ye bakan" krizi devam ediyor. Bugüne kadar Mansur Yavaş'a çok yakın duran Meral Akşener, dün ziyarette bulunduğu İBB'de İmamoğlu'yla çok yakın pozlar verdi. Birbirleriyle garip selamlaşmalar yaptılar. Meral Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herkese mavi boncuk dağıtırken, bu boncukları sadece Kılıçdaroğlu'ndan esirgiyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, HDP ile gizli ittifak görüşmelerinden geri adım atmayacağı mesajlarını vermekten çekinmiyor.

Benim tahminim, 6'lı masanın üyelerinden hiçbiri cumhurbaşkanı adayı olmayı başaramayacak. Son dakikada çok fazla bilinmeyen bir isim şapkadan tavşan olarak çıkacak. Bu ismi de bir halk kahramanı olarak parlatmaya çalışacaklar. Şapkadan çıkan bu tavşan, dünya diplomasisinde ve Türkiye'de baş döndürücü gelişmeler yaşanırken ne kadar karşılık bulacak göreceğiz.