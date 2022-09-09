Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan, Hırvatistan'da Putin' neden hak verdi?
Mehmet Barlas | Erdoğan, Hırvatistan'da Putin' neden hak verdi?

Mehmet Barlas | Erdoğan, Hırvatistan'da Putin' neden hak verdi?

09.09.2022 | 12:18

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Mehmet Barlas'ın 09.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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