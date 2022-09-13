Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılını açtı ve bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Öğretmenlerimizin, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum" dedi.

Bana göre konuşmanın önemli kısmı "Teknofest kuşağı" kavramıydı. Bu tanımı, alfabenin son harfleriyle gençleri aşağılayan kuşak isimlerine göre çok daha gerçekçi ve yapıcı buldum. Tabii konuşmanın ikinci öznesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Tayyip Erdoğan isim vermese de gençlere ibret olarak Soyer'i gösterdi.

Siyasi kulislerde, HDP'ye bakanlık çatlağından sonra, Tunç Soyer'in Osmanlı'yı aşağılama konusunun yeni çatlaklar yarattığı söyleniyor. Hatta Saadet Partisi İzmir İl Başkanı bu konuda tavrını sert şekilde ortaya koydu. Zira 6'lı masanın 5 ayağı, İslamcı, milliyetçi, muhafazakâr ve sağ kökenli partilerden oluşuyor.

Tabanlar rahatsız, peki genel başkanlar bu konuda ne düşünüyor? Muhafazakârlarla helalleşme ve toplumun değerleriyle barışma konusunda açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını sık sık tekrarlıyorduk.

Peki muhafazakâr kökenli 5 genel başkan, Osmanlı'ya açıkça hakaret eden ve Yunan saldırganlığına zeytin dalı uzatan Tunç Soyer konusunda neden dut yemiş bülbüle döndü? Tek motivasyonları Erdoğan'ın önüne set çekmek olan 6'lı masanın muhafazakâr üyelerinin, CHP'li bir belediye başkanının Osmanlı'ya galiz hakareti konusunda sessizliğe bürünmesi, ibretlik bir olay olarak Türk siyaset tarihine çoktan geçti bile.



İNGİLTERE'DE KRALİYET BİTİYOR MU?

Kral Charles tahta otururken Avustralya ve Yeni Zelanda'da cumhuriyet tartışmaları başladı. Bilindiği gibi Kral, aynı zamanda "Commonwealth" üyesi 14 ülkenin de kralı. Bu ülkelerin en büyüğü de Kanada. Ancak Avustralya ve yeni Zelanda yanında İngiltere'nin bazı eyaletleri de merkezi yönetimden ayrılmak istiyor. Bunların arasında İskoçya ve Galler de var. Yani Kral Charles'ın işi zor. Çünkü çöken veya küçülen bir imparatorluğun kralı olarak tarihe geçme ihtimali ortada duruyor.

Fiili imparatorluğu Amerika'ya kaptıran İngiltere, işin sembolik kısmını da elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu arada Kral'a hakaret eden bir kişi tutuklandı. Şimdi merak edilen konu şu: Bu ülkeler cumhuriyete geçecek mi ve eğer geçerlerse cumhuriyet devrimlerine ne olacak?