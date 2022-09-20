New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü akşam yemeğinde Amerikalılara önemli mesajlar verdi. FETÖ ve PKK'ya destek veren Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan, Ermenistan'dan Türkiye'yi eleştiren ABD'ye, "İşbirliği içinde hareket etmeliyiz, böyle müttefiklik olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan sona haklı... Neden mi? ABD yönetimi Afganistan'ın yerine koyduğu Yunanistan'da askeri yatırımlarını artırıyor. Dedeağaç'ta komutanların da kalabileceği tesisler inşa edilirken, Girit Adası'nda F-35 uçaklarına göre tesisler yapılıyor.

Yunan muhalefet lideri Çipras, "Türkiye'yle diyalog olmaması çok büyük kayıp" diyerek hükümeti eleştirdi. Gerek Yunanistan'ın, gerekse Türkiye'nin gözden kaçırdığı bir diyalog merkezi var. Bunun adı İstanbul Ortodoks Fener Rum Patriği Bartholomeos.

Bartholomeos, Türkiye'deki Rumların olduğu gibi Yunanlıların da dini lideri. Tarihçilere göre Bartholomeos aynı zamanda Bizans imparatoru.

Türkiye, el üzerinde tuttuğu Bartholomeos'la Yunanistan'a uzanan bir diyalog kapısını isterse kolayca ayarlayabilir. Hatırlanacağı gibi Yunan Başbakanı Miçotakis de Türkiye'ye geldiği zaman önce Bartholomeos'u ziyaret etmiş ve haberlere konu olmuştu. Tabii Amerika, Yunanistan'ı kışkırtmaya ve silahlandırmaya devam ettiği müddetçe diyalog zor ama ben aklıma gelen bir kapıyı gösterdim.



KRALİÇE'YE VEDA

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen davetlilerin huzurunda son yolculuğuna uğurlandı. Katılanlar arasında ABD Başkanı da vardı, Japon İmparatoru da. Herhalde yüzyılın en görkemli cenaze töreni diyebiliriz.

Cenazede dikkatlerden kaçmayan bir olay vardı. Tarihin çok büyük bir tekrar olduğunu söyleyenleri haklı çıkaran bir gelişme. Kraliçe'nin torunu Prens Harry, dul bir Amerikalı ile evlendiği için kraliyet ailesi tarafından dışlandı. Meghan Markle'ın resmi davetlere çağrılmadığı, bu yüzden Prens Harry'nin cenaze töreninde bazen sivil bazen üniformayla yer aldığı dikkati çekti.

Hatırlanacağı gibi Prens Harry'nin büyük amcası olan Kral Edward, Amerikalı dul bir kadın olan Madam Simpson'la evlendiği için tahtı bırakmak zorunda kalmıştı. Edward, karısı Madam Simpson, Hitler ile dost olduğu için 2. Dünya Savaşı'nda Bermuda'ya sürülmüştü.

Sizce Harry, "Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" dizesini bilse ve amcasının hatasından ders alsaydı acaba Meghan'la evlenir miydi?