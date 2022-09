Semerkand'daki Şanghay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer liderler konuşma yaptılar. Dün akşam gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesinde çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Zirveye bir fotoğraf damga vurdu. Erdoğan'ın, Putin'in de arasında bulunduğu liderlerle gerçekleştirdiği sohbetteki beden dili ve özgüveni sosyal medyada günün konusu oldu. Birkaç çatlak sesin dışında Erdoğan muhalifleri bile bu fotoğraftan övgüyle bahsetti. Erdoğan'ın yerine göz dikenler, bu fotoğrafa tekrar tekrar bakmalı. Liderlik işte böyle bir şey. 6'lı masanın dayatmasıyla dünya lideri olunmuyor.

Zirvede en fazla vurgu yapılan konu ise "tek kutuplu bir dünya olmayacağı" yönündeydi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu konunun altını güçlü bir şekilde çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin Batı ile Doğu arasındaki yerinin önemini vurguladı ve ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde birini hayır ve yardım işlerini ayırdığını, bu konuda dünya birincisi olduğunu söyledi.

Erdoğan bu zirveden sonra Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gidecek. Evet, Türkiye ne Doğu'dadır ne de Batı'da. Türkiye, Türkiye'dedir. Erdoğan'ın bütün diplomatik faaliyetleri bu gerçeğin altını çiziyor.



6'LI MASADA YENİ FORMÜLLER

Altılı masayı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hayalleri sarsıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır" dedi. Kılıçdaroğlu mevcut durumda sadece altılı masanın görünmeyen ayağı olan HDP'nin desteğini almış durumda. Bu konuda kendi partisi içinde bile çatlak sesler çıkıyor ama HDP tamamen arkasında. Zaten bu durumu her iki taraf da söylemleriyle sürekli pekiştiriyor.

Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu olmayacak" demiyor ama "Masa mutlaka seçilebilecek birini aday göstermeli" diyor. Bunun anlamı şu: "Kılıçdaroğlu seçilecek bir lider değil."

Kılıçdaroğlu kendini kabul ettiremezse ortada iki ihtimal var: Birincisi "Ekmeleddin modeli". İkincisi ise her siyasi partinin kendi adayıyla seçime girmesi. Bunlardan hangisine karar verileceğini zaman gösterecek. Ancak Erdoğan'ın henüz rakibi bile belli değilken onun kaybedeceğine dair seçim tahminleri yapanlar komik olmuyorlar mı?