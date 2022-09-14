Sabit gelirliler günlerdir bu açıklamayı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en büyük konut projesinin startını verdi. Konuşmasına, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız" diye başlayan Erdoğan, 500 bin konutun başvuru şartlarını açıkladı.

Fiyatlar ve ödeme koşulları oldukça cazip. 2+1 konutlar 608 bin liraya satılacak. Aylık taksitler ise 2 bin 280 lira olacak. Kiranın bile çok altında taksitlerle ev sahibi olunabilecek. Fahiş fiyatlarla konut satmaya çalışan müteahhitler bu fiyatlar konusunda ne diyecek merak ediyorum. Küresel ekonomik kriz nedeniyle her şeyde olduğu gibi konutta da fiyatlar patlamıştı. Bu projenin barınmadan kaynaklanan enflasyona büyük darbe vuracağını tahmin ediyorum.

6'lı masa henüz aralarından kimin öne çıkacağını seçememişken, yeniden kazanacağından hiç şüphesi olmayan Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürecek cumhuriyet tarihinin en büyük projesini açıklaması da siyasetin cilvesi olsa gerek.



SONU PAŞİNYAN GİBİ OLACAK

Yunanistan tahriklerine devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye'ye sadece 2.1 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisar'ı (Meis) ziyaret etti. Böyle bir dönemde yapılan bu ziyaretin adı açıkça tahriktir. Sakelaropulu buradaki konuşmasında, "Adalılarımızın yurtseverliğini onurlandırıyoruz. Ülkemiz, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygılıdır, ancak ulusal egemenliğini savunmada kararlıdır" dedi.

Bütün bunlar yaşanırken Ermenistan-Azerbaycan gerginliği de devam ediyor. 49 kayıplarının olduğunu duyuran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 2020'de yenilince "Toprak vermeseydik çatışmalar bitmeyecekti, bütün sorumluluk bende" diye açıklamada bulunmuştu. Keşke Paşinyan, Miçotakis ve Sakelaropulu'yu arasa, hatta ziyaretine gitse ve başına gelenleri anlatsa, belki onlar da akıllanırlardı.



UKRAYNA-RUSYA ALGI SAVAŞI

Ukrayna'nın bir anda çok fazla ilerlemesi, Rusya'da Putin'e yönelik eleştirilerin seslendirilmesine sebep oldu. Bazılarına göre Putin, Ukrayna'nın barışı isteyeceği konusunda aldatıldı. Putin'in sözcüsü ise dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın büyük saldırıya hazırlandığını açıkladı.

Askeri kaynaklar, Rusya'nın kuzeyden çekilerek güney cephesinde faaliyetlerini artıracağı ve Ukrayna'nın denizle ilişkisini kesecek harekâtı başlatacağını söylüyorlar. Gerçekler ne olursa olsun algı savaşında Rusya hâlâ önde.