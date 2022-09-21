İngiltere Kraliçesi'nin cenazesi aslında tam bir diplomatik skandaldı. Bu cenazeye davet edilen liderlere kendi araçlarını kullanmamaları söylendi ve hepsi Westminster'daki cenaze törenine otobüslerle getirildiler. Ama ABD Başkanı Biden, süper Cadillac ve arkasında 7 arabadan oluşan konvoyla Westminster'a geldi. Biden'ın konvoyu normalde 15 arabalıkmış ama 7'ye düşürülmüş.

İngiltere'nin diplomatik nezaket kurallarını ve uluslararası ilişkileri hiçe sayan bu davranışı unutulmayacak bir anı olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden cenazeye katılmadığını anlayamamıştık. Ancak cenaze sırasında yaşanan bu diplomatik skandallar, Erdoğan'ın çok doğru bir karar verdiğini ortaya koydu.

Cenazede karısıyla birlikte gülümseyerek selfie çeken Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da medyanın gündemindeydi. Türkiye'de ise CHP'li vekil Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kraliçe'nin cenazesi yerine New York'ta Central Park'ta olmasını sert bir dille eleştirdi. Bu vesileyle CHP'nin İngiltere monarşisine olan hayranlığını da öğrenmiş olduk. Zaten cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok ismi geçen kişinin Abdullah Gül olması, herhalde 6'lı masanın bu Kraliçe sevdasının başka bir tezahürü. Zamanında Kraliçe ile kadeh tokuşturan Abdullah Gül'ün o cenazede bir Türkiye cumhurbaşkanı olarak İngiliz gelenekleri ne gerektiriyorsa onu yapacağına hiç şüphemiz olmazdı.



6'LI MASADAN SÜRPRİZ ADAY

Konu cumhurbaşkanlığı adaylığına gelmişken, 6'lı masanın her bir ayağında romatizma belirtileri çıkmaya başladı. Siyasi kulislere son düşen habere göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın adayının kendisi olması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na iletmiş. Bu arada Kılıçdaroğlu, tüm CHP'lilere 6'lı masa konusunda konuşmayı yasakladı. Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamayla seçilecek adayın sürpriz olmayacağını ve egosunun düşük olmasına dikkat edileceğini söyledi. Bu açıklama siyasi kulislerde, Ahmet Davutoğlu'na bir cevap olarak yorumlandı.

Türkiye bir ateş çemberi içindeyken muhalefetin tek konusunun bir masanın ayakları olması sahiden üzücü. Lider, aranarak bulunan bir şey değildir. Sorun çözen lider olur. Altılı masa elemanlarının hiçbirinin kafası sorun çözmekle meşgul değil. Tek düşünceleri, masayı karıştırarak aradan sıyrılıp ayak olabilmek. Hâl böyle olunca herkesin eğlence konusu oluyorlar.