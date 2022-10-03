6'lı masa yaz tatilinden sonra ilk defa toplandı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıyı takip eden gazeteciler için kurulan platformun çatısı, sağanak ve fırtınaya dayanamayarak uçtu.

Masadan bir aday ismi çıkması yine beklenmiyor. Toplantının gündemi "geçiş süreci yol haritası" olarak açıklandı. Açıkçası artık 6'lı masada ne konuşulduğu, mönüde ne olduğu veya güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşündükleri kimseyi ilgilendirmiyor.

Bugün gündemin nabzı İstanbul'da atıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ne gerek var, oraya uçak mı inecek sanıyorsunuz" dediği Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden metronun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Mersin'deki terör saldırısı ve PKK terörü hakkında tek kelime söyleyemeyen CHP vardı. Tabi 6'lı masayı da ihmal etmedi ve ekledi: "Haziran'da bunların topuna gereken dersini İstanbullu verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın ilk göz ağrısı olan ama son günlerde sesi soluğu çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı: "Devlet yönetmek bakkal dükkânı yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Benim belediye başkanlarım bir eksik kaldığı zaman hemen yol yapımına girerlerdi. Mevcut belediye başkanının böyle bir derdi yok. Göreve geldiğinden beri her yer çukur."

Anlayacağınız seçim atmosferi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Her seçimde olduğu gibi AK Parti hizmetleri ve icraatlarıyla ile ön plana çıkmaya çalışırken muhalefetin ise ne yapacağı henüz belli değil. "İstediğimiz adayı çıkarır ve kazanırız" gözüyle 2023 seçimlerine bakan 6'lı masanın Erdoğan'ı hiç tanımadığını düşünüyorum.



ABD, AVRUPA'YI ÇARESİZLİĞE İTİYOR

Baltık Denizi'nde olağan şüpheli ABD'nin sabotajına uğrayan boru hatlarındaki gaz tamamen boşaldı. Yani artık deniz köpürmüyor. Ancak bu iki boru hattını verilen hasar, bu hatları bir daha kullanılamayacak hale getirdi. Yani tamiri mümkün değil. Bir yandan da çok büyük bir çevre felaketi yaşandı. Ancak olağan şüpheli ABD olunca bu çevre felaketini herkes görmemezlikten geliyor. İnsan, "Amerika müttefiklerine böyle davranıyorsa düşmanlarına neler yapar" diye düşünmeden edemiyor. Genel kanı ABD'nin bu eylemi ile Avrupa'yı alternatifsizliğe ittiği şeklinde. Zaten Avrupa'daki ekonomi hızla kötüleşiyor. İtalya'da fırınlar kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya, Almanya'da ise durgunluk en fazla konuşulan konu.

Baltık denizindeki doğal gaz boru hatlarının sabotajla patlatılması Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olacak. Avrupa'da "aşırı sağ" diye tanımlanan siyasi akımlar katlanarak büyüyecek. Avrupa için yakın vadede bir çıkış yolu görünmüyor.