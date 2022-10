Bugün Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı açılıyor. İstanbullular yakında hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen havalimanlarına şehrin her yerinden metroyla kolaylıkla ulaşabilecek. Bu metro açılışı akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında ANASOL-M hükümeti döneminde yaptığı bir konuşmayı getirdi. Kılıçdaroğlu aynen şunları söylüyordu: "Sabiha Gökçen Havaalanı... Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer."

Bir hatırlatmada bulunayım. 2021 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı kaç biliyor musunuz? Tam 25 milyon. Bu rakamın 2022 yılında rekor kıracağı tahmin ediliyor. Aylardır hiçbir proje ve çözüm önerisi ortaya koyamayan 6'lı masanın vizyonsuzluğu ile Erdoğan'ın vizyonu arasındaki fark da bu. Sanırım Sabiha Gökçen Havalimanı'nı israf olarak gören Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bu vizyonsuzluğa güzel bir örnek oldu. Cumhurbaşkanlığı hayalleri kuran Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinin arasında umarım Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kapatmak yoktur.



UKRAYNA'YI ORTADA BIRAKTILAR

Rusya'nın Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından dünyadan çeşitli tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya hitaben, "Ateşkes yapalım, müzakereye oturalım" çağrısı Ukrayna tarafından reddedildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkesinin NATO'ya girmesi için tuhaf bir törenle acil bir başvuruda bulunmuştu. Ancak ABD ve NATO bu başvuruyu acil olarak reddetti. Böylece ABD ve NATO, toplamda 61 milyar dolarlık silah yolladığı Ukrayna'yı fiilen ortada bırakmış oldu. Putin'in barışla ilgili son teklifini reddeden Zelenski'yi ise sahada güçlü bir Rus ordusu bekliyor. ABD'ye kayıtsız şartsız teslim olup da başarılı olan yahut ortada bırakılmayan bir ülke yoktur. Yunanistan da yakında bunu anlayacak.



ERDOĞAN STARTI VERDİ

TBMM dün yeni döneme başladı. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizde ukde kalan bir mesele de ülkemizi sivil, demokratik, vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır. Samimi çağrılar ülkemizi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmedi" diyerek yeni anayasa çalışmalarının sinyalini verdi. Meclis'teki konuşmasında seçime de değinen Erdoğan, bölgemizin ve dünyanın tarihi bir dönemden geçtiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın gündeminde sadece dış politika yoktu. Asgari ücret zammından enflasyona, terörle mücadeleden ekonomik teröre kadar birçok önemli meselede seçmene kritik mesajlar verdi.

Erdoğan, 2023 seçim çalışmalarına hızlı girdi ve bunun etkisi kamuoyu araştırmalarına ve sokağa hemen olumlu şekilde yansıdı.

6'lı masa ise bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi her geçen gün çıkmaza giriyor. Masadan HDP de dahil 7 farklı aday çıkarsa hiç şaşırmayın. Kılıçdaroğlu ise 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'de olacak. Herhalde Kılıçdaroğlu, Biden'ın engin tecrübesini, erdemini, başarısını yerinde inceleyecek, orada edindiği tecrübeleri Türk siyasetine sunacak.